Luis Romo, descartado por lesión: ¿qué otros jugadores de México no estarán contra Chile?

Luis Romo será otro de los nombres que no estarán presentes en la Selección Mexicana para enfrentar a Chile este martes.

La Selección Mexicana encarará a la Selección de Chile como su último rival dentro de la Fecha FIFA correspondiente a septiembre y octubre. El Tri llega con la urgencia de cosechar una victoria tras registrar un balance previo de dos empates y una dolorosa derrota ante Estados Unidos.

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Titular en el compromiso frente a la escuadra estadounidense, Luis Romo se perfilaba como una opción sólida en el esquema de Rafael Márquez para el cierre del parón internacional. Sin embargo, tras someterse a revisiones médicas, una lesión dio por concluida su participación en la gira del combinado nacional.

Este lunes 5 de octubre, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales emitió un comunicado informando el reporte médico del mediocampista: “La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que el jugador Luis Romo del Club Guadalajara causará baja hoy de la concentración del equipo. Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su Club.“

De esta manera, Romo abandonó el campamento del Tri en suelo estadounidense para reincorporarse a las Chivas del Guadalajara, institución que evaluará el tiempo estimado de recuperación. En la presente gira, el volante participó 29 minutos en el empate 1-1 frente a Perú y disputó la primera mitad ante Estados Unidos antes de ceder su lugar a Luis Chávez.

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La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/30i6QbmNjt — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

¿Quiénes más estarán ausentes contra Chile?

Rafa Márquez enfrenta la exigencia de lograr un resultado positivo para revertir la inercia del equipo. Con la mirada puesta en el partido de este martes 6 de octubre ante Chile sobre la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum en California, el “Kaiser” echará mano de sus mejores elementos dentro de un plantel mermado por las ausencias.

La primera baja confirmada de la gira fue Hirving Lozano, quien durante una práctica del equipo sufrió un problema físico en el muslo izquierdo. Los estudios confirmaron que el “Chucky” padece una lesión miotendinosa en el bíceps femoral izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre seis y ocho semanas.

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Aunado a ello, el representativo nacional confirmó previamente que Mateo Chávez y Gilberto Mora rompieron filas para regresar con sus clubes, el primero tras ser expulsado ante Estados Unidos y el segundo por molestias físicas. Con estas salidas y la baja de Luis Romo, Márquez contabiliza cuatro ausencias de consideración para encarar al cuadro sudamericano.

En síntesis