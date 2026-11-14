¿Dónde y en qué estadio juegan Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League 2026-27?

La Selección Mexicana visita a Jamaica este sábado 14 de noviembre por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Conocé dónde se disputará el encuentro y cuál será el escenario del primer desafío oficial de Rafa Márquez al frente del Tri.

Desde las 19:00 horas de la CDMX, la Selección Mexicana, ahora dirigida por Rafael Márquez, se mide ante Jamaica en esta fecha FIFA, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

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El conjunto mexicano buscará conseguir un resultado positivo como visitante para llegar con ventaja al segundo compromiso de la serie. La eliminatoria se definirá el próximo martes, cuando ambos seleccionados disputen el partido de vuelta en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, donde se conocerá a uno de los semifinalistas de la competición internacional.

El primer enfrentamiento tendrá lugar en el National Stadium, también conocido como Estadio Nacional de Jamaica, un escenario histórico situado en Kingston, la capital del país caribeño. Allí, los Reggae Boyz intentarán aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a México.

National Stadium: dónde queda y cuáles son sus características

El National Stadium se encuentra dentro del complejo deportivo Independence Park, en Kingston, Jamaica. Es uno de los recintos deportivos más tradicionales del país y funciona habitualmente como la casa de la selección nacional, conocida popularmente como los Reggae Boyz.

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Con más de seis décadas de historia, el estadio es un punto de referencia para el deporte jamaicano y ha albergado numerosos acontecimientos internacionales. Además, en junio de 2026 se anunció un proyecto de renovación que contempla ampliar su capacidad hasta los 37.500 espectadores, con la posibilidad de alcanzar los 50.000 asistentes en eventos musicales.

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