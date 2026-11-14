¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Jamaica vs. México por la Concacaf Nations League 2026-27

Este sábado 14 de noviembre de 2026 comienza la serie decisiva de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27. La Selección de Jamaica recibe en la cancha del National Stadium de Kingston a su similar de México a partir de las 19:00 hs (tiempo del centro de México), en un compromiso fundamental por un boleto al Final Four y el pase directo a la Copa Oro 2027.
El combinado caribeño, dirigido por Rudolph Speid, llega a este compromiso buscando hacerse fuerte en casa con una convocatoria plagada de talento que milita en el fútbol europeo. Aunque los Reggae Boyz arrastran algunas bajas por lesión que obligaron a ajustar su plantilla —sumadas a las ausencias habituales de referentes como Leon Bailey y Demarai Gray—, intentarán imponer su potencia física y velocidad en el frente de ataque para tomar ventaja antes de viajar a territorio mexicano.
Por su parte, la Selección Mexicana afronta su primera prueba oficial bajo el mando de Rafael Márquez, con la urgencia de romper la racha sin victorias tras cuatro duelos amistosos de preparación. El estratega nacional presenta una convocatoria renovada ante las bajas por lesión de hombres de jerarquía como Raúl Jiménez y las dudas físicas de elementos como César Montes y Álvaro Fidalgo, apostando por una mezcla de juventud y dinamismo ofensivo para sacar un resultado positivo en patio ajeno.
La alineación de Jamaica
- Andre Blake
- Kyle Ming
- Joel Latibeaudiere
- Damion Lowe
- Miguel Freckleton
- Kevon Lambert
- Karoy Anderson
- Courtney Clarke
- Kaheim Dixon
- Renaldo Cephas
- Javon East
La alineación de México
- Raúl Rangel
- Rodrigo Huescas
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Armando González
- Julián Quiñones
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En sintesis
- Jamaica y México se enfrentan este sábado 14 de noviembre por Concacaf Nations League.
- Rafael Márquez debuta oficialmente como entrenador de México frente a Jamaica en Kingston.
- Raúl Jiménez, Leon Bailey y Demarai Gray son bajas confirmadas para este partido internacional.