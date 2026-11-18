La Selección Mexicana concluyó sus compromisos correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre tras superar a duras penas los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Luego de sobrevivir con lo justo a la serie frente a Jamaica, varios integrantes de la convocatoria se quedaron sin sumar minutos en el terreno de juego, aunque el caso que acaparó mayor atención fue el de Armando León.

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El atacante no fue el único en atravesar dicha situación, pues ese mismo desenlace alcanzaron los guardametas Óscar García y Álex Padilla, además de Diego Campillo, Érick Sánchez y Obed Vargas. No obstante, el episodio de León resultó el más resonante debido a lo sorpresivo que resultó su llamado procedente del NK Osijek de la liga croata.

De acuerdo con reportes de TUDN, las sensaciones dejadas por Armando León estuvieron lejos de convencer al cuerpo técnico durante las prácticas del Tricolor. La disparidad futbolística respecto al resto de sus compañeros habría sido tan evidente que, al interior del entorno nacional, se perfila esta como su primera y última convocatoria con el combinado mayor.

Faitelson sobre la convocatoria de Armando León

Fiel a su estilo frontal, quien no tardó en pronunciarse con severidad sobre este episodio fue David Faitelson: “La convocatoria de Armando León fue un error y hasta una irresponsabilidad del cuerpo técnico de la selección…“, escribió el comunicador a través de su cuenta oficial de X, enfilando sus dardos directamente hacia Rafael Márquez y su grupo de trabajo.

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La convocatoria de Armando León fue un error y hasta una irresponsabilidad del cuerpo técnico de la selección…

Expusieron al “pobre” chico. No tiene nivel ni para los entrenamientos de la selección mexicana… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 18, 2026

Lo más llamativo del caso no radica únicamente en el hecho de no haber podido concretar su debut oficial con la selección absoluta, sino en que ni siquiera fue considerado en la convocatoria final de ninguno de los dos encuentros ante Jamaica: “Expusieron al ‘pobre’ chico. No tiene nivel ni para los entrenamientos de la selección mexicana“, concluyó Faitelson.

Durante el compromiso de ida en Kingston, tanto Santiago Giménez como titular como Santiago Sandoval ingresando desde el banquillo asumieron la responsabilidad en el ataque del Tri. Para el duelo de vuelta en Monterrey, Márquez apostó por una variante fuera de lo convencional al habilitar a Julián Quiñones como centro delantero, relevado por Armando “Hormiga” González al minuto 82, dejando completamente al margen de sus planes a Armando León.

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En síntesis