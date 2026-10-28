Hugo Sánchez señala a los culpables del exceso de naturalizados en México tras los rumores de Brunetta

Con Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana y la mira enfocada de lleno en la estructuración rumbo a la Copa del Mundo 2030, comenzaron a circular diversas versiones en torno a las piezas que podrían integrarse al cuadro tricolor. Entre la baraja de nombres sobre la mesa emergió con fuerza la figura de Juan Brunetta, abriendo la posibilidad de que el atacante nacido en Argentina tramite la carta de naturalización para defender los colores de México.

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De acuerdo con un reporte difundido por Fox Sports, tras estampar su reciente renovación contractual con los Tigres de la UANL, Brunetta enfocaría esfuerzos en obtener la ciudadanía azteca con el anhelo de ganarse un sitio en el Tri. Por su parte, en el banquillo nacional, “Rafa” Márquez vería con buenos ojos sumar las cualidades tácticas del mediapunta sudamericano al proyecto deportivo.

Si bien los plazos reglamentarios indican que sería elegible hasta junio de 2027, el referente felino, al no registrar minutos con la selección absoluta de la Albiceleste, entra formalmente en el radar del cuerpo técnico mexicano. Esta situación abriría la puerta a un nuevo atacante no nacido en el país dentro del vestidor nacional, sumándose a los antecedentes de Santiago Giménez y Germán Berterame, arietes formados en suelo pampero que adoptaron la nacionalidad tricolor.

Hugo Sánchez se expresa sobre los naturalizados

La Liga MX implementó la Regla de Menores con el propósito medular de potenciar el desarrollo de jóvenes talentos que nutran las bases de la Selección Mexicana. No obstante, una eventual convocatoria de Brunetta sumaría otro elemento no nacido en territorio azteca que, gracias a su jerarquía individual en los campos locales, terminaría cerrando espacios a los futbolistas formados en las fuerzas básicas del país.

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Juan Brunetta no sería elegible hasta junio del año que viene.

Durante su participación en la mesa de debate de Futbol Picante, Hugo Sánchez fue categórico al desmenuzar las razones por las cuales los seleccionadores en turno terminan recurriendo a elementos foráneos: “Todos los directores técnicos que hemos estado, hemos accedido y aceptado naturalizados, pero no porque nos guste, sino por necesidad“.

El legendario artillero profundizó en su argumento puntualizando que este recurso obedece al limitado margen de elección que arroja la competencia doméstica: “No hay materia humana mexicana para poder escoger muchos jugadores mexicanos, porque la mayoría son extranjeros”.

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El histórico exentrenador de Pumas y del representativo tricolor concluyó su postura apuntando el dedo hacia la cúpula que administra el balompié nacional: “No es por culpa de los técnicos de la Selección, es culpa de los dirigentes que permitan tantos extranjeros en el futbol mexicano“, sentenció.

En síntesis