Chivas y Tigres empataron 1-1 este sábado en el Estadio Akron en lo que fue un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos equipos. Los auriazules comenzaron bien en el partido y se adelantaron en el resultado con un gol de Juan Brunetta.

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No obstante, el argentino fue expulsado en el cierre de la primera mitad y esta acción cambió la dinámica del juego. Una vez finalizado el partido, Víctor Manuel Vucetich insinuó que Juan Brunetta no tuvo intención de cometer esa falta y arremetió contra el VAR.

“Desde mi ángulo como estoy yo, la verdad, es muy complicado poder opinar. Yo considero que, lo mejor, habrá que analizarlo en el VAR. Ojalá que se califique lo que el VAR, a lo mejor tiene que estar diciendo, porque a veces te marcan cosas y se ven cosas en el VAR y en otras no las marcan y no las quieren ver. Entonces, todo eso, a lo mejor creo que debe de corregirse”, dijo el DT de Tigres.

Además dejó claro que la expulsión no fue con malas intenciones. “Aún no la veo, pero por la conducta de Juan Brunetta, creo que es porque intenta sacar el balón en medio de las piernas y viene la expulsión”. #LigaMX https://t.co/F2bTyOz2zA — PressPort (@PressPortmx) October 18, 2026

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“La acción no la he visto todavía. La analizaré después y ahí tomaré decisión. Yo lo que veo, por la conducta que siempre ha tenido Juan Brunetta, trata de o intenta sacar la pelota por en medio de las piernas y justo es ahí donde se comete la acción. A lo mejor, por querer arrancar la pelota hacia el campo para para quedarse con el balón y poder atacar, se hace la acción que se marca lo que es la expulsión”, agregó Víctor Manuel Vucetich.

La realidad es que el propio Juan Brunetta se dio cuenta de la acción y no se quejó en ningún momento de la expulsión, más allá de que se notó al instante que el argentino no tuvo intención de cometer dicha falta. Tigres tendrá que cruzar los dedos para que a su futbolista no lo suspendan por más de un partido.

Chivas se mantiene en puestos de Liguilla con este empate, pero el equipo del ‘Rey Midas’ desaprovechó una oportunidad y quedó a 2 puntos de Santos Laguna, que por ahora es el último clasificado a la Fiesta Grande de la Liga MX.

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La jugada de la expulsión a Juan Brunetta

No todo podía ser perfecto para Tigres… que error tan grave de Juan Brunetta.



Se va expulsado de una forma increíble. Lo peor de todo es la situación del partido y la zona del campo en la que comete la entrada.



Que manera de complicarnos las cosas. pic.twitter.com/77SwApMb4H — TF (@tigresfootball_) October 18, 2026

En síntesis