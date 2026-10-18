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Víctor Manuel Vucetich se quejó de la expulsión de Juan Brunetta: “El VAR a veces no quiere ver”

Juan Brunetta convirtió el gol de Tigres ante Chivas, pero luego el argentino fue expulsado en una acción desafortunada.

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de Tigres
© Imago7Víctor Manuel Vucetich, el técnico de Tigres

Chivas y Tigres empataron 1-1 este sábado en el Estadio Akron en lo que fue un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos equipos. Los auriazules comenzaron bien en el partido y se adelantaron en el resultado con un gol de Juan Brunetta.

No obstante, el argentino fue expulsado en el cierre de la primera mitad y esta acción cambió la dinámica del juego. Una vez finalizado el partido, Víctor Manuel Vucetich insinuó que Juan Brunetta no tuvo intención de cometer esa falta y arremetió contra el VAR.

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“Desde mi ángulo como estoy yo, la verdad, es muy complicado poder opinar. Yo considero que, lo mejor, habrá que analizarlo en el VAR. Ojalá que se califique lo que el VAR, a lo mejor tiene que estar diciendo, porque a veces te marcan cosas y se ven cosas en el VAR y en otras no las marcan y no las quieren ver. Entonces, todo eso, a lo mejor creo que debe de corregirse”, dijo el DT de Tigres.

“La acción no la he visto todavía. La analizaré después y ahí tomaré decisión. Yo lo que veo, por la conducta que siempre ha tenido Juan Brunetta, trata de o intenta sacar la pelota por en medio de las piernas y justo es ahí donde se comete la acción. A lo mejor, por querer arrancar la pelota hacia el campo para para quedarse con el balón y poder atacar, se hace la acción que se marca lo que es la expulsión”, agregó Víctor Manuel Vucetich.

La realidad es que el propio Juan Brunetta se dio cuenta de la acción y no se quejó en ningún momento de la expulsión, más allá de que se notó al instante que el argentino no tuvo intención de cometer dicha falta. Tigres tendrá que cruzar los dedos para que a su futbolista no lo suspendan por más de un partido.

Chivas se mantiene en puestos de Liguilla con este empate, pero el equipo del ‘Rey Midas’ desaprovechó una oportunidad y quedó a 2 puntos de Santos Laguna, que por ahora es el último clasificado a la Fiesta Grande de la Liga MX.

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La jugada de la expulsión a Juan Brunetta

En síntesis

  • Víctor Manuel Vucetich criticó al VAR tras la expulsión de Juan Brunetta.
  • Chivas y Tigres empataron 1-1 en el partido disputado en el Estadio Akron.
  • El futbolista Juan Brunetta anotó el primer gol de Tigres antes de ser expulsado.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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