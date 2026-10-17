La mala decisión de Vucetich que le costó la expulsión de Brunetta

Este sábado Juan Brunetta fue clave para la anotación única de Tigres ante Chivas, pero lamentablemente, también tuvo una mala jugada y salió expulsado. Ahora, el jugador de los de la UANL se tendrá que perder el duelo de media semana ante León, el problema es que esto se pudo haber evitado si Víctor Manuel Vucetich hubiera decidido mejor.

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Y es que hay que mencionar que durante el inicio de la semana se dio a conocer que el jugador no sería contemplado el día de hoy, ya que desde el duelo anterior habría presentado molestias físicas y querían que el futbolista descansara para que estuviera de lo mejor al término del torneo, pero apareció en el duelo de hoy con el Rey Midas.

¿Vucetich sí debió descansar a Brunetta?

Para tristeza del equipo, pierde a Brunetta, Joaquim también salió lesionado y es probable que se pierda el siguiente duelo. Tomando en cuenta lo anterior, sin duda el estratega pudo evitar que hoy jugara su delantero goleador y de esa manera sólo perderlo en este duelo donde se llevó el empate, pero aquí hay una disyuntiva.

Hay que tomar en cuenta que si bien se pudo salvar de esta expulsión también el equipo se hubiera quedado con la derrota en Guadalajara el día de hoy, porque la única anotación fue por parte de Brunetta, por lo que tampoco la decisión fue del todo mala por el Rey Midas, salvaron una oportunidad de salir sin ningún punto ante Chivas.

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La buena noticia es que pese a la expulsión, gracias a la jornada doble el cuadro de Vucetich podrá contar con Juan para uno de los partidos más importantes del cierre del torneo, es decir, para la visita ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, esto también podría ser una ventaja para darle descanso previo a este duelo.

En síntesis