¿Por qué no juega Juan Brunetta en Tigres vs. Club León por el Apertura 2026?

Tigres no podrá contar con su goleador estrella para enfrentar a León en su casa.

Este martes a las 21:10 horas (tiempo del centro de México), Tigres recibirá la visita del Club León por la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 sobre la cancha del Estadio Universitario de la UANL. Con la firme encomienda de afianzarse en la zona de Liguilla, el conjunto felino no podrá disponer de Juan Brunetta para este choque clave.

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Juan Brunetta no estará disponible para encarar a la Fiera debido a una sanción disciplinaria. El mediocampista argentino recibió la tarjeta roja en el compromiso del pasado sábado frente a las Chivas de Guadalajara, razón por la cual no podrá figurar ni siquiera entre las alternativas en la banca de suplentes para el cotejo de este martes.

El cordobés pasó de héroe a villano en cuestión de minutos ante el Rebaño Sagrado. En primera instancia, Brunetta firmó la anotación que abrió el marcador tras capitalizar una mala salida del cuadro tapatío en medio campo; posterior a un servicio de Diego Lainez, cruzó un remate de zurda para decretar el 1-0 en favor de Tigres al minuto 36.

Sin embargo, instantes después, concretamente en el tiempo añadido de la primera mitad (45+2′), Brunetta impactó directo con los tachones sobre la zona posterior de la pierna del zaguero rojiblanco Leonel Calderón. Tras la infracción, el árbitro Martín Molina le mostró la tarjeta roja directa, determinación que fue ratificada minutos más tarde mediante la revisión del VAR.

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Tras la falta sobre Leonel Caledrón, Juan Brunetta vio la roja inmediatamente.

La ausencia del atacante sudamericano indiscutiblemente se hará sentir en el esquema universitario, al tratarse del máximo artillero de Tigres en lo que va del Apertura 2026 con siete dianas, escoltado por Rodrigo Aguirre con tres festejos. De cara al enfrentamiento ante León, se perfila que Guillermo Martínez asuma la responsabilidad de ocupar su posición en el frente de ataque.

En síntesis

Juan Brunetta es baja de Tigres ante León por sanción tras tarjeta roja.

es baja de Tigres ante León por sanción tras tarjeta roja. Juan Brunetta fue expulsado al minuto 45+2 por una falta sobre Leonel Calderón.

fue expulsado al minuto 45+2 por una falta sobre Leonel Calderón. Guillermo Martínez supliría a Juan Brunetta, máximo goleador de Tigres con siete anotaciones.