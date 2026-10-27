El estratega de la Selección Mexicana llamaría a un jugador que no aparecía en el radar principal del 'Tri'.

Mientras los jugadores elegibles siguen en competencia en sus clubes, Rafa Márquez comenzó a preparar el debut en la Concacaf Nations League que se le viene al ‘Tri’. La próxima fecha FIFA será importante ya que no habrá más amistosos sino que será la hora de la verdad: se reanuda la actividad oficial para México.

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Tras lo que fue su esperanzadora participación en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana desvaneció un poco la ilusión con sus últimas actuaciones en amistosos. Luego de no haber mostrado una buena cara en los primeros partidos del ciclo de Rafael Márquez, el cuerpo técnico apunta a cambiar algunos convocados.

En este sentido, se ha podido saber que el DT de México tendría decidido citar a un canterano de Pumas que no venía siendo parte del grupo habitual de seleccionados. Tras ausentarse en los llamados de este 2026 del ‘Tri’, una de las promesas del recambio de la escuadra nacional regresaría para la Concacaf Nations League.

Según reportó David Medrano, reconocido periodista de TV Azteca, Jorge Ruvalcaba entraría en la convocatoria de México para la siguiente fecha FIFA de noviembre. El futbolista que terminó de formarse y debutó profesionalmente en Pumas sería uno de los rostros nuevos de Rafa Márquez de cara a los siguientes desafíos.

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Para recordar última vez con el ‘Tri’ hay que remontarse hasta hace casi doce meses, cuando en noviembre del año pasado fue citado a un par de amistosos internacionales. Aquella vez, el juvenil surgido en Pumas fue convocado por Javier Aguirre que incluso le dio la posibilidad de ser titular en uno de los dos juegos de preparación.

Ruvalcaba está brillando en la MLS [foto: Getty]

De acuerdo a la información del popular reportero que cubre a la Selección Mexicana, Jorge Ruvalcaba ya fue ‘reservado’ formalmente y notificado de la posibilidad. Sólo quedaría oficializarse la lista final de convocados de Rafa Márquez para la serie de Concacaf Nations League, donde casi con seguridad estará.

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Por estos tiempos, el delantero está teniendo muy buenos rendimientos en su equipo: acumula 8 goles y 1 asistencia en 30 juegos en esta MLS 2026. Pumas se lo vendió al New York Red Bulls por más de seis millones de dólares, y ahora podría revalorizarse también con su llamado a México. Orgullo de todo Ciudad Universitaria.