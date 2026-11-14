Dónde ver EN VIVO América vs. New York Red Bulls por el amistoso en Estados Unidos: TV y streaming online

Las Águilas se enfrentan al conjunto de la MLS este sábado 14 de noviembre en un amistoso internacional en Estados Unidos. Conocé el horario del partido y qué canales de TV y plataformas transmitirán el encuentro en México y Estados Unidos.

Las Águilas del América enfrentan este sábado 14 de noviembre al New York Red Bulls en un partido amistoso internacional disputado en territorio estadounidense. El encuentro comienza a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

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El conjunto azulcrema aprovecha el parón de la Fecha FIFA para cruzar la frontera y no perder ritmo competitivo de cara a la recta decisiva del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Aunque el compromiso no cuenta con transmisión en canales tradicionales de televisión abierta en México, el cuerpo técnico utilizará este roce internacional ante un rival de la MLS para observar variantes y mantener en forma a su plantilla.

¿Por dónde ver el partido en México? Soy Referee

La noticia positiva para los aficionados azulcremas es que el juego de América frente a New York Red Bulls puede verse de forma gratuita a través de plataformas digitales y redes sociales, además de contar con opciones en streaming oficial:

Streaming Online Gratis: Canales oficiales de Layvtime en YouTube, Facebook, Twitch y TikTok, además de la plataforma digital Red Bull TV.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo de Coapa llega a esta cita en Nueva Jersey con la consigna de mantener el ritmo futbolístico durante la pausa por selecciones nacionales. Pese a contar con algunas ausencias por convocatorias internacionales y lesiones, el América busca sumar rodaje y afinar detalles tácticos antes de encarar el cierre del certamen doméstico.

Por su parte, el conjunto de la Major League Soccer (MLS) se presenta ante su afición tras cerrar su participación en la temporada regular con una contundente victoria de 3-0 frente a Atlanta United. El cuadro neoyorquino intentará aprovechar la localía para imponerse ante uno de los clubes más populares del continente.

En sintesis

América y New York Red Bulls se enfrentan en amistoso internacional desde las 18:30 horas.

en amistoso internacional desde las 18:30 horas. Layvtime, Red Bull TV y ViX transmitirán el partido amistoso del América en territorio mexicano.

transmitirán el partido amistoso del América en territorio mexicano. El Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, albergará este encuentro durante la Fecha FIFA.