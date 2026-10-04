¿Gilberto Mora se baja para el México vs Chile?

Ante la lesión que evitó que Gil Mora jugara ante Estados Unidos, esta será la resolución para el partido ante Chile.

Los resultados no han acompañado a Rafael Márquez en su nueva etapa con la Selección Mexicana y es que lleva dos empates, una derrota y le falta un duelo ante Chile. Sin embargo, ya tuvo la baja definitiva de Hirving Lozano por lesión antes del juego ante Estados Unidos, y ahora tres jugadores más podrían quedar fuera para su último duelo.

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Gil Mora y las dos bajas más de México vs Chile

De acuerdo con la información de TUDN, Gibrán Araige confirmó que el estratega podría quedarse con tres jugadores menos. Hace unas horas se confirmó que precisamente tras la expulsión que recibió Mateo Chávez ante los de las Barras y las Estrellas el día de ayer, ya no seguirá concentrado y regresará al AZ Alkmaar para sus siguientes duelos.

Pero no sería la única baja, sino que este domingo, la misma fuente confirma que Gilberto Mora, quien parecía que estaba listo para hacer el viaje y disputar el partido que viene ya no irá. El juvenil regresará con los Xolos de Tijuana para continuar su recuperación después de su recaída con su lesión en el tobillo y ya no podrán contar con él.

Finalmente, mencionan que hay un jugador que todavía está en duda y es que este sábado Luis Romo tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sentir una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que aún podría quedar fuera del equipo y reportar con Chivas para que pueda continuar su recuperación, pero es algo que aún se analiza.

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En síntesis