Rafa Márquez habla del desempeño de Gil Mora

Gilberto Mora fue clave para el empate de México vs Colombia, por lo que a unos días de que cumpla los 18 años la afición ya corea su nombre y lo piden como la estrella. Además, ahora toma la responsabilidad de tomar la camiseta 10 en la Selección Nacional y eso es una carga muy fuerte para un futbolista tan joven y con ese talento.

Publicidad

¿A Gil Mora se le podría subir la fama?

Sin embargo, esto fue uno de los cuestionamientos que se le hizo el día de hoy a Rafael Márquez en la conferencia de prensa previo al duelo amistoso ante Perú. Sobre cómo podría afectarle de cierta manera la fama y esos elogios excesivos, por lo que el estratega menciona que no es algo que le preocupe mucho con un joven como él.

“Creo que Gil (Mora) tiene una muy buena base de valores, tiene una gran familia. Su papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien, así que no preocupa todo lo que se dice o se viene alabando a Gil para creerse lo que todavía no ha conseguido. Nosotros mismos tenemos que protegerlo, creo que tengo una gran experiencia en cómo llevarlo, me pasó lo mismo en Barcelona” Rafael Márquez

El entrenador mencionó que dentro del equipo seleccionador, así como en los Xolos de Tijuana debe existir un trabajo en conjunto para poder darle un buen rumbo al jugador con la idea de que pueda lograr lo que se viene para él en cuanto cumpla la mayoría de edad y pueda ser elegible para algún otro conjunto en Europa.

Publicidad

“Hay que tratar de mantener la calma, dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día y apoyarlo porque es un talento y a ese tipo de jugadores hay que tratar de apoyarlo, que ojalá nos dé muchas alegrías. Todavía no consigue nada, así que hay que llevarlo con calma”. Rafa Márquez

En síntesis