Un fuerte rumor volvió a sacudir al futbol mexicano: la FMF tendría en sus planes abandonar CONCACAF para incorporarse a CONMEBOL.

En las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión que podría provocar un cambio histórico en el futbol mexicano. La posibilidad de ver a México fuera de CONCACAF y formando parte de CONMEBOL volvió a instalarse en el debate, luego de que trascendiera que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) no estaría conforme con su situación actual dentro de la confederación.

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La información fue compartida por el periodista Fernando Cevallos, quien reveló que existiría un importante malestar entre los dirigentes mexicanos por la manera en la que se sienten tratados por CONCACAF.

“Lo que yo tengo entendido es que en México NO se sienten valorados por CONCACAF, se está hablando de un cambio de Confederación e ir a CONMEBOL”, expresó el comunicador, dejando abierta la posibilidad de una modificación que tendría consecuencias deportivas e institucionales muy importantes.

🚨💣🇲🇽 "Lo que yo tengo entendido es que en México NO se sienten valorados por CONCACAF, se está hablando de un cambio de Confederación e ir a CONMEBOL" 🎙️ @FerCevallosF cuenta lo que se está moviendo en la FMF.🔥 #CuadroTitular https://t.co/qq2pKMLAsy — FOX (@somos_FOX) November 12, 2026

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Por ahora, no existe ningún comunicado oficial de la FMF, CONCACAF, CONMEBOL o FIFA que confirme que México haya iniciado formalmente el proceso para cambiar de confederación. Se trata de un rumor que vuelve a tomar fuerza y que ya había aparecido anteriormente, en medio de las diferencias entre los dirigentes mexicanos y los organismos que conducen el futbol de la región.

El desafío de México en CONMEBOL

Si finalmente se concretara su incorporación a CONMEBOL, México pasaría a compartir el escenario competitivo con algunas de las selecciones más importantes del planeta. Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay serían algunos de sus posibles rivales habituales en las competiciones sudamericanas.

El cambio podría representar un salto de calidad en cuanto a exigencia futbolística. México tendría la posibilidad de disputar eliminatorias mundialistas mucho más competitivas, además de participar regularmente en torneos organizados por la confederación sudamericana.

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Sin embargo, también aparecería una dificultad importante: conseguir la clasificación a los Mundiales sería mucho más complicado. En CONCACAF, México suele partir como uno de los principales candidatos a conseguir su boleto, mientras que en Sudamérica tendría que competir en una eliminatoria de todos contra todos frente a rivales de enorme jerarquía.

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