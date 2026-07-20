El máximo mandatario del ente sudamericano habló sobre la posibilidad de que el certamen del 2030 sea con más equipos.

Por la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Ahora, con esta edición terminada, ya se especula que el próximo torneo podría contar, por ser el centenario de la competencia, 64 equipos, algo impulsado por CONMEBOL y que su propio presidente, Alejandro Domínguez lo dio por hecho en sus redes sociales.

Así lo aseveró a través de un posteo en su cuenta personal de ‘X’, ex Twitter: “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

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La intención desde el ente madre del futbol sudamericana pretende este torneo ya que podría albergar más partidos en el continente. De momento Argentina, Uruguay y Paraguay solo albergarán un partido en cada país, el primero que juegue cada selección.

Si se incrementa de equipos, está la chance de que todos los partidos de los grupos de los cuadros sudamericanos se jueguen allí. Esto pasaría de tan solo un partido por país a 6 compromisos, pasando de 3 partidos en Sudamérica a 18, un incremento notorio y que le daría más protagonismo.

¿Cuándo arranca el Mundial 2030?

Pese a que falta mucho para el torneo, la fecha tentativa para el inicio del certamen dentro de 4 años es el 8 de junio, mientras que la Final podría ser el 21 de julio. De momento tampoco está claro si ese puntapié inicial será en Europa, África o Sudamérica.

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En síntesis