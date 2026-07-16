Para aquellos que no creen en el destino, el futbol ha vuelto a probar que eso a veces sí existe. Argentina y España nunca jugaron la “Finalissima” y ahora se cruzarán en la final del Mundial 2026. Hace rato debió haberse disputado aquella definición pero eso nunca ocurrió, y hoy el campeonato más grande todos los pone de nuevo cara a cara.

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En primer lugar, vale recordar que la “Finalissima” es una competición a un solo partido, que enfrenta al campeón de UEFA y al campeón de CONMEBOL. En este caso, los participantes eran España (ganador de Eurocopa) y Argentina (ganador de Copa América). Por esas coronaciones respectivas, ambos habían sacado boleto al ‘mata-mata’ entre sí por otro trofeo.

La “Finalissima” ya no se trata de un torneo nuevo inventado, pues de hecho Argentina había conquistado la primera edición ante Italia en un duelo demoledor hace cuatro años. Allí lo mismo, ganador de Copa América contra ganador de Euro. Esta segunda edición, a la ‘Albiceleste’ le tocaba vérselas ante España por los méritos deportivos realizados.

Argentina ganó la primera “Finalissima” en Wembley [Foto: Getty]

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Qué pasó con la “Finalissima” que tenían que jugar Argentina y España:

Yendo al punto en cuestión, lo cierto es que aquel encuentro internacional nunca pudo disputarse. Por esas cosas del futbol, les llegó la oportunidad de enfrentarse en la final del Mundial 2026. No obstante, la definición de ese título entre sudamericanos y europeos quedó pendiente y con un campeón vacante y un trofeo que no tiene dueño.

La imposibilidad de llevar a cabo esa “Finalissima” se explica en que CONMEBOL y UEFA nunca pudieron ponerse de acuerdo en la fecha y sede para celebrar el evento. Los calendarios de Argentina y España previo al Mundial 2026 eran diferentes y no encontraron momentos ni lugares en común para que se pueda desarrollar ese viejo compromiso.

Todo iba bien al principio, cuando AFA y RFEF anunciaban en conjunto que se jugaría el pasado 27 de marzo en el Estadio Lusail. Sin embargo, Qatar no dio garantías por los conflictos bélgicos en Medio Oriente y ese espacio anfitrión tuvo que darse de baja. Al intentar arreglar un nuevo día y una nueva ubicación, no encontraron solución.

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En las intensas negociaciones que transcurrieron a inicios de este año, UEFA había propuesto el Santiago Bernabéu y CONMEBOL lo rechazó, entendiendo que España sería “local” y beneficiada. Argentina propuso entonces pasarlo para después del Mundial 2026 y elegir en conjunto otra sede, pero España aseguró que no tenía ventanas para poder participar.

De este modo, justo en la previa del Mundial 2026, la Federación Europea anunció la canción definitiva de esta edición de la “Finalissima”, quedando el trofeo sin campeón. Esto no significa que en adelante no se volverá a disputar el certamen, sino que ni Argentina ni España podrán ostentar esa corona ya que no pudieron jugar el partido.