México quedó eliminada en Fase de Grupos de la última Copa América, la cual se disputó en 2024 en los Estados Unidos.

Este martes 24 de noviembre la CONMEBOL anunció que la Copa América 2028 se disputará nuevamente en los Estados Unidos. El torneo se llevará a cabo del 9 de junio al 9 de julio de dicho año y todavía faltan confirmas las sedes y dónde se disputará la final de la competición.

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A las 10 selecciones de CONMEBOL se le sumarán seis participantes de CONCACAF para que se totalice un total de 16 equipos en la Copa América 2028. Es decir que la Selección Mexicana tendrá la posibilidad de jugar nuevamente este torneo en caso de disputar.

¿Cómo hace la Selección Mexicana para clasificar?

En el comunicado anunciando la Copa América 2028 se detalló que los seis participantes de CONCACAF se decidirán por lo que suceda en la Copa Oro 2027. La confederación detalló que los elegidos serán seleccionados por “mérito deportivo”, por lo que se asume que serían los seis mejores equipos de la competición.

De esta manera, la Selección Mexicana tendría que al menos clasificar a los cuartos de final del torneo para al menos tener posibilidades de disputar la Copa América 2028 y, si llega al menos a la semifinal, se presupone que ya se ganaría uno de los cupos para CONCACAF.

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México en la pasada Copa América 2024 (Getty Images)

La Copa Oro 2027 se disputa del 17 de junio al 11 de julio del año próximo en los Estados Unidos. Cabe recordar que el formato del torneo cambió con respecto a las últimas ediciones y que el sorteo de la Fase de Grupos se llevará a cabo el próximo 8 de abril en Miami.

México quedó eliminada en Fase de Grupos de la última Copa América, la cual se disputó en 2024 en Estados Unidos. El entrenador del Tri en ese momento fue Jaime Lozano y esa decepción lo llevó a perder su rol, cargo que luego fue ocupado por Javier Aguirre.

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En síntesis