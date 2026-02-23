Estamos por llegar a otro de los partidos del microciclo de la Selección Mexicana y de nueva cuenta Javier Aguirre no contará con Gilberto Mora debido a la pubalgia que arrastra. Sin embargo, ahora sí ya es una situación más preocupante, ya que no sólo se trata de no jugar con el Tricolor o con Xolos, sino de incluso perderse el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Gil Mora en problemas por su lesión

Y es que de acuerdo con el periodista Juan Carlos Zúñiga, la “joya” mexicana estaría perdiéndose más tiempo lo esperado debido a que la decisión del conjunto fronterizo, así como de la escuadra nacional es que el futbolista se mantenga con descanso y rehabilitación para que no tenga un mayor problema más adelante.

La situación es que en Tijuana están dispuestos a tomar esa decisión que el futbolista y su entorno han mencionado, no importa que el futbolista se esté perdiendo los encuentros del equipo con tal de que llegue a la Copa del Mundo y de esa manera pueda tener una mayor proyección para su venta a un alto costo como ha mencionado su representante.

Publicidad

Publicidad

Lo ideal es que el futbolista esté listo más o menos para la mitad del mes de mayo, aunque esto está en duda, porque Gil se niega a operarse porque sabe que si lo hace se perdería el Mundial que tanto ha estado esperando. El problema es que como se ha visto con otros jugadores quizá esta no es la mejor decisión que están tomando.

Ya se vio con las lesiones de Santiago Giménez y Edson Álvarez, que por esperarse la situación no mejoró y al final retrasaron su cirugía y ahora estarán perdiéndose los amistosos previos. En cuanto a pubalgia, Kevin Álvarez ya disputó un torneo así con América y terminó peor hasta que tuvieron que meterlo al quirófano.

ver también Rafaela Pimienta confirma que clubes de la élite quieren a Gilberto Mora y exigirá cifra millonaria

En síntesis

El futbolista Gilberto Mora padece una pubalgia que le impide jugar con Xolos y México.

padece una que le impide jugar con Xolos y México. La joya mexicana se niega a realizarse una cirugía para no perderse el Mundial 2026 .

para no perderse el . El pronóstico estima que el jugador de Tijuana esté recuperado a mediados de mayo.

Publicidad