Rafael Márquez buscará este martes su primera victoria al frente de la Selección Mexicana, luego de dos empates y una dolorosa derrota que caló hondo en todo el grupo. Para cambiar la cara rápidamente, el ‘Tri’ se medirá ante Chile esta noche en un amistoso internacional que nadie querrá perderse de ver alrededor del continente.
En el intento de llevarse el triunfo ante ‘La Roja’, México contará con una baja sensible: la de Gilberto Mora, la máxima promesa y una de las grandes figuras del seleccionado. La joya del gigante de la Concacaf no aparece en la convocatoria del cuerpo técnico para disputar el amistoso de hoy ante Chile y su ausencia es noticia.
El talentoso mediocampista ofensivo no será parte del encuentro ante Chile dado que arrastra molestias físicas en el tobillo derecho. Estas dolencias comenzaron hace aproximadamente diez días, y lo marginaron también del ‘Clásico’ de hace algunos días. Por ello, México no podrá utilizarlo este martes en el último amistoso de la fecha FIFA.
Morita no verá minutos ante la Selección Chilena [Foto: Getty]
Conscientes de que ya llevaba varios días con este problema, el staff de la Selección Mexicana decidió no arriesgarlo y lo liberó para que siga su recuperación en Xolos. Gilberto Mora no estará dentro del grupo que afrontará el amistoso de hoy ante Chile, ni tampoco acompañará al plantel del lado de afuera en las tribunas.
En esta fecha FIFA, Gilberto Mora apenas pudo sumar 64 minutos en el primer juego ante Colombia. Luego, se perdió los tres amistosos posteriores: no vio actividad ante Perú, tampoco ante Estados Unidos, y esta noche tampoco entrará. En el Tijuana el cuerpo médico se ocupará de ayudarlo a volver a la acción en el terreno de juego.