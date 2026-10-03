La Selección de México recibió un doloroso golpe en su más reciente desafío en esta fecha FIFA internacional: cayó por 3-0 ante Estados Unidos y dejó más dudas que certezas. El combinado tricolor había comenzado bien el juego, pero Tala Rangel se equivocó dos veces y se lo hizo pagar caro al equipo que comanda Rafael Márquez.
Hasta el momento, el nuevo entrenador de México no ha podido ganar, con dos empates y una derrota. Afortunadamente para el ‘Tri’, el grupo tendrá revancha rápido para cambiar la cara: se viene un amistoso ante Chile. Será el último partido en esta jornada FIFA antes de que los futbolistas regresen a cada uno de sus equipos.
El encuentro que prosigue entre México y Chile se jugará el próximo martes 6 de octubre, por lo que apenas habrá dos días para preparar ese juego ante ‘La Roja’. Con muy poco tiempo de descanso y muchas cosas por corregir, el cuerpo técnico tendrá una ardua tarea para ayudar a sus dirigidos a pasar página rápidamente.
Para esta siguiente prueba de la Selección Mexicana, el escenario para México-Chile será el Los Angeles Memorial Coliseum, ubicado en California, nuevamente en los Estados Unidos. Se trata de uno de los establecimientos deportivos más peculiares por su fachada, y cuenta con una capacidad en sus tribunas para hasta 79 mil espectadores.
El estadio donde se jugará México-Chile [Foto: Getty]
La transmisión de TV para el amistoso internacional de México vs. Chile estará a cargo de las señales de Azteca 7 y Canal 5 (televisión abierta) y Claro Sports (televisión de paga). Por otra parte, habrá múltiples plataformas para seguir el compromiso desde el territorio mexicano: ViX Premium, Amazon Prime Video y Azteca Deportes App.