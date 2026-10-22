En Argentina explotó en repercusión un trascendido de una partida del colombiano. La información del caso.

En las últimas horas, un rumor desde Argentina sobre Álvaro Angulo desconcertó al mundo Pumas, no mucho después de la llegada del colombiano al cuadro de CU. Más allá de que su nivel en los últimos juegos no ha sido el mejor, el lateral ha demostrado que puede estar a la altura de un club grande como este.

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Este jueves, del otro lado del continente trascendió que el futbolista podría regresar a Independiente, equipo que en su momento se lo vendió directo a Pumas. La información surgió del popular medio de streaming AZZ, que cubre la actualidad del futbol argentino, pero especialmente de los ‘cinco grandes’ de aquel país.

Ahora bien, detrás del rumor sobre Álvaro Angulo aparece un trasfondo importante: es época de elecciones presidenciales en el club argentino en cuestión. Los aficionados de Independiente votarán en pocas semanas a sus próximos directivos por medio de comicios, y en la previa saltó este cotilleo que vincula a Pumas.

Según la fuente señalada, uno de los candidatos que se presenta tendría ‘apalabrado’ a Álvaro Angulo como uno de sus potenciales fichajes de cara al invierno. Luciano Nakis sería el candidato en referencia, que junto a Sergio ‘Kun’ Aguero (ex Manchester City) habrían cerrado de palabra varias incorporaciones, apuntan los trascendidos.

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Pumas, alerta por los rumores de Angulo [Foto: Getty]

La realidad detrás del rumor de Álvaro Angulo, Independiente y Pumas:

Más allá de este cuchicheo, desde el entorno del lateral desmintieron los trascendidos y cualquier plática con Independiente, ni con sus directivos ni con allegados. Personas cercanas a Álvaro Angulo ratificaron que nadie lo llamó de la Liga Argentina ni tampoco tiene internaciones de irse de Pumas en el corto ni mediano plazo.

Al mismo tiempo, desde Pumas confirman que el futbolista no se irá a ningún lado en invierno ya que lo contemplan jugando todo el 2027 en los ‘Universitarios. Álvaro Angulo es considerado un baluarte importante del proyecto deportivo auriazul, y piensan que todavía no tocó su techo de rendimiento aquí.

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Además, a toda esta situación se le suma que el jugador tiene dos años más de contrato y no podría salir sin el OK de Pumas, algo que no sucederá de ningún modo. Los ‘Felinos’ no tienen intenciones de dejar salir a Álvaro Angulo, ni siquiera por venta y menos a Independiente, con el que no quedó la mejor de las relaciones. Tan sólo una maniobra política de redes sociales…