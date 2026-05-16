Jorge Ruvalcaba se ve en el Mundial con México

El exjugador de Pumas fue elegido por Javier Aguirre entre los 55 de la prelista, pero se ve con posibilidades de ir al Mundial.

Esta semana Javier Aguirre dio a conocer una lista con 55 jugadores mexicanos que tienen posibilidades de ir al Mundial 2026, por lo que entre ellos está el exjugador de Pumas, Jorge Ruvalcaba. Estando en el equipo fue convocado, pero ahora que emigró a la Major League Soccer con el New York Red Bulls tendría una mejor oportunidad.

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El futbolista nacional se ha mostrado con muy buen nivel en el equipo de la MLS, por lo que de nueva cuenta fue considerado por el estratega. Incluso, el día de ayer, el “Vasco” dejó claro que cualquiera de esos elementos elegidos tendría las mismas oportunidades de estar en la lista final de la justa mundialista, por lo que se le abre esa probabilidad.

Ruvalcaba quiere ir al Mundial

En una entrevista que tuvo para MLS Español, Ruvalcaba dio a conocer que tras el cambio de equipo y de liga, se siente muy bien en todos los aspectos, por lo que está consciente que mientras siga en ese nivel, haciendo goles con su equipo y demostrando que tiene las cualidades, podría ser considerado para ir al Mundial por México.

“La verdad (me siento) muy bien, físicamente bien, muy feliz, obviamente llegar a un equipo nuevo nunca es fácil, pero la verdad es que cada vez me voy sintiendo mejor y creo que en la cancha se nota. En tema de Selección me toca a mí hacer lo mío, que es aquí en la cancha, intentar meter goles, ayudar a mi equipo a ganar y hasta que no saquen la lista final hay posibilidades, que es lo más importante”. Jorge Ruvalcaba

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Desde su llegada al conjunto de New York, el exjugador universitario ha sumado un total de cuatro anotaciones y tiene participación constante con el equipo. Hay que mencionar que en la última convocatoria Guillermo Martínez pudo meterse entre los elegidos de la Liga MX, por lo que la oportunidad para Ruvalcaba sí podría llegar de seguir así.

En síntesis