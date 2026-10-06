Después de haberse ‘salteado’ la primera fase de la competencia por méritos deportivos, México tiene todo listo para su debut en la Concacaf Nations League 2026-27. El combinado nacional hará dentro de muy poco su estreno en el torneo continental, el primer gran objetivo luego de haber sido parte de la última Copa del Mundo.

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Como su primer desafío en esta nueva edición del certamen, el ‘Tri’ enfrentará a Jamaica en los cuartos de final. Los ‘Reggae Boyz’ acabaron en la 2° posición del Grupo B de la Liga A de la ronda anterior, y así sacaron pasaje a esta siguiente fase. Allí, los centroamericanos sumaron dos triunfos, un empate y una derrota, cosechando 7 puntos.

La serie de cuartos de final entre México y Jamaica se disputará en la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre del 2026, es decir, la próxima después de esta de septiembre-octubre. Rafael Márquez aún no pudo ganar en los primeros cuatro amistosos que le torcó dirigir a la Selección Mexicana, y este será su debut oficial como DT del equipo.

Esta llave eliminatoria de la Concacaf Nations League 2026-27 se llevará a cabo a dos encuentros y no solo a partido único. La ida se jugará en Jamaica y la vuelta será en México. De esta manera, la Selección Mexicana iniciará su camino en esta edición lejos de casa, pero definirá su suerte en el torneo en condición de local con el apoyo de su público.

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Mientras que Jamaica aún debe definir qué cancha utiliza para recibir a México (probablemente en Kingston), la Selección Mexicana eligió al Estadio BBVA de Monterrey de sede. El hogar de los Rayados será el escenario de la revancha de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 donde se conocerá al semifinalista del torneo.

El Gigante de Acero, el próximo hogar del Tri [Foto: Getty]

Luego de esos dos partidos por la Concacaf Nations League 2026-27, el equipo de Rafa Márquez no volverá a jugar sino hasta el año próximo. En caso de eliminar a Jamaica, avanzarán al “Final Four” que se jugará en marzo del 2027. Al mismo tiempo, si no logra clasificar a semifinales, México tampoco volverá a tener desafíos en lo que queda del 2026.