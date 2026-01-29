Pumas UNAM realizó un buen mercado de pases en este 2026 con la intención de volver a ser protagonista en el futbol mexicano, luego de una temporada para el olvido en la que no se cumplieron los objetivos planteados. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el equipo universitario, ya que también sufrirá una baja sensible de cara al torneo.

En las últimas horas se confirmó que Jorge Ruvalcaba dejará de ser jugador del conjunto dirigido por Efraín Juárez para continuar su carrera en la MLS. El mediocampista fue transferido de manera definitiva al New York Red Bulls, en una operación que representa una venta muy importante para la institución.

Jorge Ruvalcaba en Pumas (Getty Images)

El acuerdo se cerró por un monto total de 8 millones de dólares: 6 millones fijos y otros 2 millones en variables. Además, el futbolista firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas con el equipo estadounidense, dando un salto clave en su carrera profesional.

Si bien Ruvalcaba era una pieza valiosa dentro del esquema del entrenador, en Pumas entendieron que la propuesta era imposible de rechazar. La cifra que ingresará a las arcas del club es considerada histórica y permitirá fortalecer el proyecto deportivo a futuro.

La salida del mediocampista obliga ahora al cuerpo técnico a reacomodar el equipo en los próximos encuentros, pensando en un Clausura 2026 que recién comienza y en el que los universitarios buscarán cambiar la imagen mostrada el año pasado.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

El conjunto auriazul recibirá a Santos Laguna este próximo sábado desde las 21:00 horas de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de conseguir su primer triunfo como local.

En síntesis