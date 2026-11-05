Rafa Márquez presenta su segunda convocatoria con México para la Nations League: ausencias y sorpresas

Con los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica en noviembre, Rafa Márquez reveló la lista de convocados a la Selección Mexicana.

Rafael Márquez afrontará una auténtica prueba de fuego en la inminente Fecha FIFA de noviembre, ventana en la que la Selección Mexicana chocará frente a Jamaica en la eliminatoria de cuartos de final de la Concacaf Nations League. En medio de un debate constante entre la afición y la prensa especializada respecto a la solidez de su proyecto deportivo, el estratega nacional definió a los elementos encargados de defender la camiseta tricolor en esta crucial llave regional.

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A falta del anuncio protocolario en las plataformas digitales del representativo azteca, salieron a la luz los 28 nombres elegidos por el “Káiser” para conformar la plantilla. El listado combina ausencias que ya se perfilaban con antelación debido a factores médicos y tácticos, así como sorpresas que de inmediato encendieron la conversación entre la fanaticada nacional.

La lista de convocados de México

Porteros : Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (Club León) y Álex Padilla (Athletic Club).

: Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (Club León) y Álex Padilla (Athletic Club). Defensores : César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (Club América), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (Club América), Diego Campillo (Chivas de Guadalajara), Jesús Orozco Chiquete (Chivas de Guadalajara) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

: César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Rodrigo Huescas (Copenhague), Kevin Álvarez (Club América), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (Club América), Diego Campillo (Chivas de Guadalajara), Jesús Orozco Chiquete (Chivas de Guadalajara) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar) Mediocampistas : Luis Romo (Chiva de Guadalajaras), Gilberto Mora (Xolos de Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Erik Lira (Cruz Azul), Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara), Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Isaías Violante (Club América) y Erick Sánchez (Club América).

: Luis Romo (Chiva de Guadalajaras), Gilberto Mora (Xolos de Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Erik Lira (Cruz Azul), Santiago Sandoval (Chivas de Guadalajara), Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Isaías Violante (Club América) y Erick Sánchez (Club América). Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Olympiacos), Roberto Alvarado (Chivas de Guadalajara), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Santiago Gimenez (Porto), Jesús Corona (Rayados de Monterrey) y Armando León (NK Osijek).

Ausencias rimbombantes en México

La baja más previsible corresponde a Raúl Jiménez, quien permanece en proceso de rehabilitación luego de someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla. Sin embargo, en un contexto donde el representativo tricolor adolece de un referente de área en plenitud goleadora, causó revuelo la marginación de Henry Martín, toda vez que sus 10 dianas en el Apertura 2026 con el América no bastaron para llenarle el ojo al seleccionador nacional.

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La Lista de Rafa Márquez para noviembre (Fuente: JóvenesFutbolsitas)

Entre otros descartes de peso sobresale el de Jorge Sánchez, quien tras sumar minutos frente a Colombia e integrar el once titular ante Chile, terminó por ser relegado de la baraja defensiva de la Selección Mexicana.

Las sorpresas de Rafa Márquez

En contraparte a la exclusión de Sánchez, Jesús Orozco Chiquete aseguró su retorno a la zaga tricolor luego de haber quedado al margen del corte final de la Copa del Mundo 2026, sellando su reaparición en las convocatorias tras un año de ausencia. Otro nombre que llamó la atención fue Álex Padilla, el cual solo ha visto 90 minutos durante toda la temporada en su rol como segundo arquero del Athletic Club de España.

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En esa misma línea, otro elemento de proyección que concreta su regreso a la línea defensiva tras ausentarse de la justa mundialista es Rodrigo Huescas, hoy plenamente afianzado en el FC Copenhague de Dinamarca cumpliendo funciones como lateral y carrilero por derecha. Asimismo, el gran campanazo de la nómina lo protagoniza Armando León, artillero del NK Osijek de Croacia, quien tras firmar cinco anotaciones en 13 compromisos durante el curso 2026-27 buscará aprovechar al máximo su primer llamado con la Selección Mayor.

En síntesis