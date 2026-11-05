La supercomputadora dio a conocer su vaticinio de lo que sucederá en el correr del viernes, sábado y domingo.

Este viernes iniciará la penúltima fecha de la fase regular de la Liga MX, que dejará muchas certezas sobre el futuro de la mayoría de los clubes en el campeonato. La jornada 16 del Apertura 2026 marcará un antes y un después en las aspiraciones de varios equipos que descubrirán su destino en lo que queda de certamen.

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Antes de que comiencen a llevarse a cabo los distintos enfrentamientos estipulados para este fin de semana, la Inteligencia Artificial simuló todos los partidos. La tecnología estudió la previa de cada uno de los encuentros entre clubes mexicanos, recopiló toda la información necesaria y realizó una profunda investigación.

La IA incluyó una serie de más de veinte factores, creó métricas tomando en cuenta antecedentes y llegó a una conclusión de esta jornada 16 del Apertura 2026. En este sentido, predijo los resultados de cada uno de los juegos de esta fecha de Liga MX, y aseguró que lo hizo con la mayor precisión posible bajo sus estadísticas.

Los resultados de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX según la IA:

Estos son los marcadores finales potenciales que divulgó la Inteligencia Artificial de cara a la nueva fecha del torneo de Primera División de México:

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Necaxa 1-2 Xolos , en el Estadio Victoria.

, en el Estadio Victoria. San Luis 2-0 Juárez , en el Estadio Libertad Financiera.

, en el Estadio Libertad Financiera. Atlante 1-2 Santos Laguna , en el Estadio Azteca.

, en el Estadio Azteca. Atlas 2-1 Pachuca , en el Estadio Jalisco.

, en el Estadio Jalisco. Tigres 1-2 Cruz Azul , en el Estadio Universitario.

, en el Estadio Universitario. Toluca 3-2 Monterrey , en el Estadio Nemesio Diez.

, en el Estadio Nemesio Diez. Pumas 2-2 América , en el Estadio Olímpico Universitario.

, en el Estadio Olímpico Universitario. Querétaro 1-1 Puebla , en el Estadio Corregidora.

, en el Estadio Corregidora. León 0-1 Chivas, en el Nou Camp.

El Clásico Capitalino quedaría en tablas [Foto: Getty]

¿Cómo quedaría la tabla del Apertura 2026 con los resultados de la IA?

Tomando como referencia la simulación de la tecnología, Cruz Azul le arrebataría el liderato al América, ganando su partido y superando en la tabla a las ‘Águilas’. Por detrás, Atlas, Chivas y Toluca completarían el “Top 5” del campeonato si nos guiamos por los marcadores mencionados. Además, Xolos, Santos y León quedarían también en zona de Liguilla.