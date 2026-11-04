¿Qué necesita Pumas Femenil para clasificar a la Liguilla?

El equipo universitario aún podría clasificar a la Liguilla y esto es lo que necesita para lograrlo.

El conjunto de Pumas está por disputar la Jornada 14 de la Liga Femenil, siendo esta la última en el más reciente formato. Por esta razón, la escuadra tiene que pelear el todo por el todo para poder entrar a la Liguilla con esta nueva posibilidad de los grupos.

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El cuadro auriazul hasta el momento se encuentra en zona de clasificación, es decir, está en el cuarto puesto del Grupo B con 17 unidades. El problema es que en la última fecha aún podrían meterse Pachuca y Atlas, quienes tienen 16 puntos y las acechan muy de cerca.

El problema con Pumas es que tendrá que recibir a Atlético de San Luis, el equipo que ocupa el tercer puesto con 19 unidades, por lo que ellas tampoco quieren salir de la zona de clasificación porque es la primera vez que lo lograrían. De esta manera, buscarán ganarle a las universitarias o por lo menos sacarles un empate.

¿Qué resultado le conviene a Pumas Femenil?

De preferencia, lo que las auriazules necesitan es la victoria, para así quedarse en el tercer lugar del Grupo B y clasificar con 20 unidades. De lo contrario tendrán que esperar que Pachuca y Atlas no ganen, porque si Pumas empata o pierde estos equipos de abajo aún pueden alcanzarlas.

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Otro de los problemas es que tanto a las Rojinegras como a las Tuzas les tocan rivales que sí podrían vencer y llevarse los tres puntos: Necaxa y Puebla, respectivamente. Es por ello que lo que más le convendría a Pumas es conseguir la victoria ante San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

En síntesis