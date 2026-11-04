El DT del 'Tri' habría recapacitado sobre el capitán de Toluca tras los dichos del propio jugador.

Se acerca la fecha donde Rafa Márquez dará a conocer los nombres elegidos para la nueva lista de citados de la escuadra nacional y han surgido novedades. El entrenador preparó cambios en la convocatoria de la Selección Mexicana en busca de resultados distintos. Se vienen caras nuevas respecto a la última gira del representativo.

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En las últimas semanas, uno de los episodios que generó turbulencia en torno al ‘Tri’ han sido los dichos de Alexis Vega, que había anticipado un posible “retiro” de México. El futbolista escarlata, luego de un partido en su club, había platicado públicamente sobre la posibilidad de dar un paso al costado si es que no era tenido en cuenta.

El testimonio del capitán de Toluca causó controversia, a favor y en contra según distintos aficionados. Sin embargo, podría haber marcha atrás en la situación del jugador con el ‘Tri’ de cara a la continuidad del proceso. Alexis Vega podría volver a subirse al grupo que forma parte del camino preparativo rumbo a la Copa del Mundo 2030.

De acuerdo a la información de Gibran Araige, periodista de TUDN que cubre a la Selección Mexicana, Alexis Vega sería citado para la fecha FIFA de noviembre. Rafa Márquez habría recapacitado al respecto luego de no haber llamado al jugador de Toluca para la gira pasada. Esta vez sí estaría de regreso en el combinado nacional.

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El especialista televisivo que sigue al ‘Tri’ a cada lugar que juega pudo confirmar que Rafa Márquez notó que el delantero hizo méritos para volver a estar. Su convocatoria no tendría que ver con las declaraciones públicas de Alexis Vega, sino con una cuestión futbolística. Quiere probarlo tras haberlo tenido en el ciclo de Javier Aguirre.

Alexis retornaría al ‘Tri’ para la Nations League [Foto: Getty]

En este contexto, además, ambos protagonistas tuvieron un encuentro este miércoles en Metepec. Rafa Márquez y su cuerpo técnico de la Selección Mexicana visitó las instalaciones de Toluca dentro de su cronograma. Allí, el DT tuvo otra conversación con Alexis Vega donde habrían terminado de hacer las pases al respecto.

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De esta manera, la estrella de los ‘Diablos Rojos’ estará disponible para el estreno en la Concacaf Nations League de esta temporada. En la serie eliminatoria ante Jamaica, el delantero escarlata podría volver a tener minutos oficiales con México. ¿Podrá aprovechar la oportunidad y sostenerse en el proceso mundialista?