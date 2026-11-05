Germán Berterame envía mensaje a Rafa Márquez tras quedar fuera de México: “No es decisión mía, pero…”

Rafael Márquez pateó el tablero de cara a la inminente Fecha FIFA de noviembre. Ante el saldo agridulce que arrojaron los primeros cuatro cotejos de su gestión durante la doble ventana internacional de septiembre y octubre, el director técnico del Tri presentó su segunda lista oficial al frente del representativo azteca, prescindiendo de futbolistas con amplio recorrido y abriendo la baraja a caras nuevas para encarar los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

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Uno de los principales lunares exhibidos por la Selección Mexicana en ese arranque de ciclo radicó en la alarmante falta de contundencia en el último tercio de cancha. Con Raúl Jiménez aún en proceso de recuperación tras pasar por el quirófano, Márquez determinó el regreso estelar de Julián Quiñones a la nómina, al tiempo que sorprendió con el primer llamado absoluto a la Selección Mayor de Armando León, ariete del NK Osijek de Croacia.

No obstante, esta sacudida táctica también cobró factura a los elementos que quedaron a deber en la pasada ventana. A la exclusión de un elemento mundialista en 2026 como el lateral Jorge Sánchez, se sumó la baja de Germán Berterame; tras ver actividad constante en los primeros cuatro exámenes del estratega michoacano, el artillero naturalizado no entró en los planes para medirse a Jamaica.

En comparecencia ante los medios de comunicación en la antesala del choque frente a Charlotte FC en la MLS, el atacante del Inter Miami fue consultado de forma directa respecto a su marginación: “Yo siempre trato de tener una mejoría todos los días, todos los días trato de aprender algo nuevo y aprender de los jugadores que tengo. Sigo aprendiendo muchísimo y es muy positivo.“

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¡A la orden del Tri! 🫡



Germán Berterame dejó abierta la puerta a una posible convocatoria con la Selección Mexicana. 🇲🇽 pic.twitter.com/rZnjw6gp6Q — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 5, 2026

Asumiendo con madurez profesional la resolución técnica de Rafael Márquez, el romperredes dejó en claro que su compromiso con la causa tricolor permanece inalterable: “Trato de seguir por la misma línea, haciendo un trabajo bueno y con mucho sacrificio las cosas buenas van a llegar, yo haciendo mucho sacrificio, ya después no es decisión mía obviamente, pero siempre voy a estar a disposición y esas son las ganas que tengo de estar en la Selección, pero trabajo en silencio para mi y trato de que sea para bien.”, afirmó Berterame este jueves.

La competencia sana en el seleccionado

Luego de registrar dos igualadas frente a Colombia y Perú, así como dos descalabros ante Estados Unidos y Chile, el aparato ofensivo concentró la mayor cantidad de señalamientos populares, detonando una profunda reestructuración en el listado de noviembre. Frente a este panorama, Berterame admitió que la confección del ataque no es una tarea sencilla para el cuerpo técnico, dado el nivel de exigencia y las limitadas plazas disponibles.

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“Yo trato de estar siempre a disposición y dar lo máximo que pueda. Estoy mejorando cada entrenamiento y cada partido y eso creo que es una competición sana porque los compañeros en la competición mía también están dando lo mejor y creo que es positivo porque le estamos dando muchos problemas al cuerpo técnico de la selección, entonces para mi eso es bueno”, concluyó el artillero.

En síntesis