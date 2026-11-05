Faitelson cuestiona la convocatoria de Rafa Márquez con México y lanza ironía por la ausencia de Henry Martín

Además de cuestionar ciertos nombres en la lista de Rafael Márquez, David Faitelson cuestionó la ausencia de Henry Martín en el Tri.

La controversia en torno a la más reciente convocatoria confeccionada por Rafael Márquez no cesa. Luego de que se filtrara la nómina de 28 futbolistas que reportarán con la Selección Mexicana para disputar la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, las inclusiones y exclusiones continúan alimentando un encendido debate en las principales mesas de análisis del balompié azteca.

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Entre las ausencias más notorias sobresale de forma indiscutible Henry Martín, actual referente ofensivo del Club América y el romperredes azteca más productivo del semestre al cosechar 10 anotaciones en el Apertura 2026. Lejos de respaldar la regularidad del yucateco, Márquez se decantó por barajar alternativas como Armando González, Santiago Giménez y la sorpresiva incorporación de Armando León, procedente del NK Osijek de Croacia.

Fiel a su estilo punzante y sin concesiones, el periodista David Faitelson no tardó en emitir su postura a través de su cuenta oficial en X apenas trascendieron los nombres seleccionados por el “Káiser”, externando un dardo inmediato hacia la gestión del cuerpo técnico: “Pobre, Márquez. Tiene que buscar de aquí y de allá para ver si encuentra soluciones“, sentenció en primera instancia el comunicador.

El punteo de Faitelson

Tras desmenuzar minuciosamente la convocatoria línea por línea, el polémico analista de TUDN estructuró una serie de señalamientos puntuales sobre diversas determinaciones del seleccionador nacional. Si bien reconoció el presente de elementos como Erik Lira y Julián Quiñones como los puntos más sólidos del listado, Faitelson disparó con fuerza:

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¿Qué hace el portero suplente del Athletic cuando tienes a Moreno y a Acevedo?

¿Orozco Chiquete es material de selección?

El regreso de Huescas es positivo..

Montaño se ha ganado una nueva oportunidad…

Erik Lira y Julián Quiñones, los mejores…

Finalmente, ¿a Alexis le dieron permiso en casa?

¿Quién es Armando León?

¿Está Henry vetado de selecciones?

La vuelta al pasado con “Tecatito”…

El adelanto de @GibranAraige sobre la última convocatoria del año de la selección mexicana.

+ ¿Qué hace el portero suplente del Athletic cuando tienes a Moreno y a Acevedo?

+ ¿Orozco Chiquete es material de selección?

+ El regreso de Huescas es positivo..

+ Montaño se ha ganado… pic.twitter.com/AU46RJXrCj — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 5, 2026

En su diagnóstico crítico de la Selección Mexicana, Faitelson colocó la lupa sobre las incorporaciones de Álex Padilla, Jesús Orozco Chiquete, Armando León y Jesús Manuel Corona, cuestionando además la reaparición de Alexis Vega tras sus intermitencias disciplinarias y su ausencia en el parón internacional previo con el representativo azteca.

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Sin embargo, el dardo más filoso del comunicador apuntó directamente a la marginación de “La Bomba” de Coapa. “¿Está Henry vetado de selecciones?“, ironizó Faitelson en su publicación, dejando entrever que el artillero azulcrema ha acumulado méritos deportivos de sobra sobre la cancha para justificar un llamado prioritario en un Tri urgido de contundencia ante la prolongada ausencia por lesión de Raúl Jiménez.

En síntesis