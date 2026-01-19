En el marco de una nueva jornada de amistosos, la Selección Mexicana se medirá ante Panamá en condición de visitante con el claro objetivo de poder seguir apuntalando detalles del juego de cara a lo que será la gran cita de la Copa del Mundo 2026.

El equipo al mando de Javier Aguirre viene de 6 duelos consecutivos sin ganar en amistosos luego de lo que fue la consagración en la Copa Oro 2025: Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4), Ecuador (1-1), Uruguay (0-0) y Paraguay (1-2). Un balance de 4 empates y 2 derrotas.

Cabe recordar que el Vasco decidió encarar estos amistosos sin jugadores que militan en Europa. Al ser un duelo fuera de la Fecha FIFA, más allá del objetivo del DT, los clubes no están obligados a ceder a los jugadores. Solo Obed Vargas, de Seattle Sounders, es el único que se suma fuera de la Liga MX. Eso sí, la MLS no se encuentra en actividad y no hay problema en su convocatoria.

Día y horario de México vs. Panamá por el amistoso internacional

El duelo amistoso ante los centroamericanos será este jueves 22 de enero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, la capital del rival de turno. Cabe recordar que el equipo dirigido por Thomas Christiansen ocupa el puesto 30° del Ranking FIFA.

¿Dónde ver México vs. Panamá por el amistoso internacional?

El compromiso entre el Tri y los Canaleros se podrá ver en vivo por Televisa y TV Azteca. Las cableras serán las encargadas de transmitir el duelo. Ningún canal de streaming pasará el duelo amistoso.

¿Por qué México juega un amistoso internacional fuera de la Fecha FIFA?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) le da suma importancia a la preparación del combinado nacional de cara al Mundial 2026. Por eso, en ese sentido, organizó estos amistosos por fuera de la Fechas FIFA y se ajustó el calendario de la Liga MX para que los amistosos tengan prioridad.