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Video: Captan ‘regaño’ de Erik Lira sobre Johan Vásquez

El jugador de Cruz Azul se mostró molesto por los errores de México y le reclamó al futbolista del Genoa.

Erik Lira encara a Johan Vásquez
© Azteca DeportesErik Lira encara a Johan Vásquez

Johan Vásquez se ha ganado su jerarquía en la Selección Mexicana, por lo que aunque son pocos los errores que ha tenido, la realidad es que algunos han costado resultados. Sin embargo, en esta ocasión se viralizó un video en el que se ve cómo Erik Lira va y regaña al futbolista del Genoa después de iban perdiendo el encuentro de manera inesperada ante Jamaica.

En el video que comparte Azteca Deportes con una pequeña introducción menciona que debido a que ya iban perdiendo 3-0, lo que intentaba Lira era que entre él y Johan pudieran mejorar la defensa con la idea de que no se llevaran más goles en los Cuartos de Final de ida, porque para la vuelta les costaría mucho más,

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¿Enojo o corrección de Erik Lira a Johan Vásquez?

Se puede ver en las imágenes que de manera muy molesta Erik le precisa varias cuestiones a Vásquez, aunque también se ve que el zaguero le responde de manera poco tranquila, todo parece indicar de que ambos jugadores pudieron ponerse de acuerdo en este momento, porque de ahí vino la decadencia del cuadro rival.

Después de este ajuste que hacen dentro del mediocampo y hacia atrás evitaron que los jamaiquinos los volvieran a tomar por sorpresa como en el segundo gol y de esa manera el cuadro mexicano comenzó a ir adelante en busca de los dos tantos que los pusieran en mejores condiciones para la vuelta, algo que sin duda les podría volver a funcionar.

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En síntesis

  • Erik Lira regañó a Johan Vásquez para mejorar la defensa de la Selección Mexicana.
  • México perdía 3-0 ante Jamaica en la ida de los Cuartos de Final.
  • Azteca Deportes difundió el video del reclamo para evitar más goles en contra.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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