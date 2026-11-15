Erik Lira encara a Johan Vásquez

El jugador de Cruz Azul se mostró molesto por los errores de México y le reclamó al futbolista del Genoa.

Johan Vásquez se ha ganado su jerarquía en la Selección Mexicana, por lo que aunque son pocos los errores que ha tenido, la realidad es que algunos han costado resultados. Sin embargo, en esta ocasión se viralizó un video en el que se ve cómo Erik Lira va y regaña al futbolista del Genoa después de iban perdiendo el encuentro de manera inesperada ante Jamaica.

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En el video que comparte Azteca Deportes con una pequeña introducción menciona que debido a que ya iban perdiendo 3-0, lo que intentaba Lira era que entre él y Johan pudieran mejorar la defensa con la idea de que no se llevaran más goles en los Cuartos de Final de ida, porque para la vuelta les costaría mucho más,

¿Enojo o corrección de Erik Lira a Johan Vásquez?

Se puede ver en las imágenes que de manera muy molesta Erik le precisa varias cuestiones a Vásquez, aunque también se ve que el zaguero le responde de manera poco tranquila, todo parece indicar de que ambos jugadores pudieron ponerse de acuerdo en este momento, porque de ahí vino la decadencia del cuadro rival.

Erik Lira y Johan Vázquez protagonizaron intenso diálogo en el duelo vs Jamaica 🗣️ Hablando se entiende la gente y Lira y Johan intentaron mejorar el esquema defensivo en el encuentro que México iba perdiendo por 3-0 en la ciudad de Kingston, afortunadamente la Selección Azteca reaccionó y consiguió 2 goles claves para el duelo de vuelta en Monterrey 🤝🇲🇽 #MiSelecciónAzteca 📅 ⁣⁣⁣Martes 17 de noviembre 🕚 8:20 PM 📺 Azteca 7 💻 https://t.co/JVAWRjg4DF⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱APP TV Azteca — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 15, 2026

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Después de este ajuste que hacen dentro del mediocampo y hacia atrás evitaron que los jamaiquinos los volvieran a tomar por sorpresa como en el segundo gol y de esa manera el cuadro mexicano comenzó a ir adelante en busca de los dos tantos que los pusieran en mejores condiciones para la vuelta, algo que sin duda les podría volver a funcionar.

En síntesis