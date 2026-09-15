Gol de Johan Vásquez lleva al Genoa a los Octavos de Final de la Copa Italia

Este fue el gol que le dio la victoria al Genoa en los últimos minutos, gracias a Johan Vásquez y que les valió llegar a los Octavos de Final.

De nueva cuenta Johan Vásquez se hizo presente para el Genoa. El capitán de la escuadra italiana fue vital para la victoria sobre el Südtirol después de que el minuto 87 apareciera con la anotación única en el encuentro para conseguir ese 1-0 que además le permitiera a su equipo llegar a los Octavos de Final de la Copa Italia.

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Otro gol para Johan Vásquez

Fue en un tiro de esquina cuando el mexicano, quien sabe sus cualidades, fue a la jugada para conseguir rematar. De esta manera, se lanzó el balón, Johan remató con un golpe de cabeza y marcó ese tanto agónico que les permitió eliminar a sus rivales y continuar en la siguiente fase de la competencia.

¡SE LOS DIJIMOS!👏👏



Johan Vásquez entra de cambio y está metiendo el GOOOOOOOOL de la clasificación para el Genoa a los octavos de final.



¡VIVA MÉXICO, CA…!🇲🇽 #CoppaItaliaEnFOX pic.twitter.com/qgRyIJ4hF5 — FOX (@somos_FOX) September 15, 2026

El mexicano ya tiene un par de anotaciones de manera consecutiva con el equipo italiano, puesto que el pasado sábado 12 de septiembre disputó el duelo ante el Frosinone y en el empate de 1-1 la anotación cayó gracias al mexicano, por lo que en menos de 5 días ya tiene un par de goles.

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Cabe mencionar que también en este último partido de la Serie A, también salió expulsado precisamente en el minuto 86, por lo que no podrá disputar el siguiente partido en la Liga Italiana cuando se midan al Parma el domingo 20 de septiembre.

Sin duda con estos resultados, Vásquez será uno de los elegidos por Rafael Márquez para su primera convocatoria en la siguiente Fecha FIFA. Sería el próximo jueves cuando se revelen los nombres de los que llamará para este enfrentamiento ante Colombia.

En síntesis

Johan Vásquez anotó al minuto 87 dando el triunfo 1-0 al Genoa.

anotó al minuto 87 dando el triunfo 1-0 al Genoa. Octavos de Final: Genoa clasificó en la Copa Italia tras eliminar al Südtirol.

Genoa clasificó en la Copa Italia tras eliminar al Südtirol. 20 de septiembre: Vásquez no jugará ante Parma tras ser expulsado en Serie A.