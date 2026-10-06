El error de Johan Vásquez para la derrota de México

Tenía un minuto en el terreno de juego y cometió el error que le dio la victoria a Chile.

La Selección Mexicana tenía este partido ante Chile para romper esa mala racha de partidos sin ganar en la Fecha FIFA. El equipo de Rafael Márquez tuvo cuatro oportunidades para ello y en todas falló. Pero en este duelo, ante el rival que había sido exhibido ante Estados Unidos, la oportunidad de vencer era más fuerte, pero no se pudo.

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México ya iba perdiendo 1-0, por lo que el estratega decidió hacer cambios, entre los jugadores que recién ingresaban estaba Johan Vásquez a quien no había intención de meter en este duelo, pero ante las necesidades en la central decidió utilizarlo, apenas tenía un minuto en el terreno de juego cuando un error suyo provocó la segunda anotación de los chilenos.

¡El oso de Johan Vásquez!

Fue en el minuto 65 del encuentro cuando Darío Osorio filtra el balón para cederlo a su compañero que estaba en el área, ahí es cuando Johan se barre pero el balón no se detuvo y se filtró la pelota hacia Vicente Pizarro quien ya sólo se acomoda el balón y consigue rematar de pierna izquierda venciendo a Alex Padilla en el arco.

SE LE FUE A VÁZQUEZ Y CHILE MARCÓ EL SEGUNDO 🇨🇱 Johan Vázquez tenía segundos en el juego cuando midió mal un balón que le permitió a Vicente Pizarro ingresar al área para definir frente al arco de Padilla. 📹: Clarosports https://t.co/AY3mbgFrx3 — ONCE Diario (@oncediariomx) October 7, 2026

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De esta manera cayó el segundo tanto que ponía las cosas más complicadas para el equipo mexicano después de que hubiera hecho cinco cambios de golpe. En los 20 minutos restantes fue poco lo que Rafa le pudo mover al plantel, pero no consiguieron ninguna anotación para poder por lo menos igualar en el marcador, por lo que terminan con su segunda derrota y dos empates.

En síntesis