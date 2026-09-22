Esta es la temporada en la que Johan Vásquez más se ha consolidado como el capitán del Genoa en la Serie A. El futbolista ha conseguido estar presente para sus competencias en la Liga y en la Copa de Italia. Recientemente en sus últimos encuentros consiguió anotar un par de goles de manera consecutiva, pese a ser un defensa central.

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Las pelotas a balón parado han sido clave para que el mexicano se convierta en un especialista en conseguir goles de esa manera. El nivel del exjugador de los Pumas ha ido creciendo y la afición nacional espera verlo en algún otro conjunto que por lo menos no pelee el descenso, pero aunque tuvo oportunidades decidió permanecer en este cuadro.

Cerca de llegar a La Roma

De acuerdo con la información de Claro Sports, fueron cuatro equipos los interesados en él y sólo uno llamó su atención, la AS Roma, el cuadro de Gian Piero Gasperini quería al mexicano, pero se presentaron cambios en la directiva que frenaron esa contratación, por lo que en esta temporada Johan estuviera jugando Champions League.

Los rechazados por Johan Vásquez

Pero hubo cuatro equipos que no prefirió por encima del Genoa. La misma fuente revela que Juventus, Eintracht Frankfurt, Besiktas y Atlético de Madrid estaban interesados en el jugador nacional, pero quería mantenerse como ese líder dentro de su actual plantilla, por lo que al caerse la posibilidad con La Loba, no continuó con alguno de éstos.

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Aunque la Juventus es uno de los clubes interesantes de Italia, en los últimos meses ha dado el bajón, tanto que no le alcanzó para meterse en UCL. Por otra parte el Atleti aunque es buen club y ahora pelea por el liderato en LaLiga, no le ha dado la posibilidad de brillar a Obed Vargas, por lo que seguramente pensó que pasaría por una situación similar.

En síntesis