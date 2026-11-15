Gilberto Mora expone el principal problema que tuvo México ante Jamaica

La Selección Mexicana sufrió uno de los descalabros más sonados de los últimos años. En la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, y tras verse abajo en la pizarra por un alarmante 3-0, el Tricolor logró recomponer el camino para maquillar la catástrofe ante Jamaica, sellando una derrota por 3-2 en Kingston.

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Como saldo rescatable queda el hecho de que el combinado nacional podrá definir la eliminatoria en casa; sin embargo, haber encajado tres anotaciones frente a una selección 16 veces inferior en valor de mercado (de acuerdo con Transfermarkt) sienta un precedente sumamente preocupante. Más aún considerando que la base alineada en el terreno de juego fue casi la misma que disputó el Mundial 2026, lo que se percibe como un retroceso en el incipiente proceso de Rafael Márquez en el banquillo.

Gilberto Mora se sincera sobre la escuadra de México

Uno de los escasos puntos luminosos en el funcionamiento del Tricolor fue Gilberto Mora, quien lució incisivo tanto en la gestación ofensiva como en la zona de definición, marcando el primer tanto del conjunto azteca al minuto 70 para detonar los mejores pasajes futbolísticos del equipo en el compromiso.

En charla con Claro Sports tras el silbatazo final, ‘Gil’ compartió su balance sobre lo acontecido en el caribe: “La verdad que fue un partido difícil, sabíamos el rival que era. No hicimos un buen juego, fallamos muchas oportunidades arriba y, bueno, pagamos los tres goles. Creo que después nos repusimos un poco, tratamos de sacar el resultado, tratar de empatar, no se pudo y ahora vamos a tratar de regresar allá con la cabeza arriba y sacar la serie allá“, declaró Mora.

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¡Qué manera de pegarle! 🔥



Gil Mora de larga distancia y directo a las redes. 🎯 pic.twitter.com/AHHU13hi7V — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2026

Al ser cuestionado específicamente sobre el arranque del cotejo y el calvario que padeció el Tri en la primera mitad, Mora ofreció un diagnóstico frontal sobre los motivos de dicha debacle: “Creo que salimos al mismo tiempo dormidos, yo creo. No sé, una falta de concentración en dos jugadas claves, pero ya está. Así es el fútbol, así es el juego y vamos a reponernos en casa”, explicó la estrella de 18 años.

Para cerrar su intervención, envió un mensaje de compromiso de cara al compromiso definitivo: “Vamos a salir allá a darlo todo, a sacar la victoria y a sacar la ventaja para poder pasar a la siguiente ronda”, afirmó Mora, enfocándose ya en el duelo de vuelta en el Estadio BBVA este martes 17 de noviembre, cita donde México estará obligado a imponerse al menos por dos goles de diferencia para sellar su boleto sin necesidad de acudir a una tanda de penales.

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En síntesis