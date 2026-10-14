Trascendió el nombre del futbolista de México que el 'Cholo' ya le dijo a la directiva que quiere para el 2027.

En la etapa de su carrera donde jugó en España, Héctor Herrera logró ganarse el corazón del Atlético Madrid y toda su afición, pese a que su convivencia duró apenas 78 partidos. El mediocampista fue parte del plantel que conquistó el último título de LaLiga para el ‘Colchonero’ y su recuerdo sigue presente en los fanáticos del equipo.

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Durante su estadía en el cuadro rojiblanco, “HH” no solo construyó una experiencia inolvidable en lo personal, sino que le abrió las puertas a los mexicanos en el Atleti. Desde el paso de Héctor Herrera, en el conjunto español han ampliado su abanico de potenciales fichajes y han estado cerca de fichar a varios jugadores del Tri.

En este sentido, en las últimas horas se conoció el nombre de un jugador de la Selección Mexicana con el que sueña Diego Simeone. El emblemático entrenador argentino, leyenda absoluta del Atlético Madrid, quiere desesperadamente a un futbolista importante de México. El ‘Cholo’ tiene en el radar a una verdadera figura.

Según el último reporte oficial del prestigioso Diario AS de España, Johan Vásquez es el nuevo apuntado del ‘Colchonero’ para reforzarse en el próximo libro de pases. El periódico señaló que fuentes dentro del Atlético Madrid confirmaron que Mateu Alemany, director deportivo del club, lo tiene en su radar como uno de sus elegidos.

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Johan Vásquez, el apuntado por Atleti [Foto: Getty]

A la hora de realizar fichajes de calidad, el ‘Cholo’ siempre ha priorizado darle mayor jerarquía a la defensa, por construir habitualmente sus equipos de atrás hacia adelante. Atlético Madrid viene de fichar al argentino Cristian Romero para la zaga, pero también se deshará de uno de sus centrales en invierno y quieren un reemplazo a la altura.

Con contrato vigente hasta mediados del 2028, Johan Vásquez es actualmente capitán y emblema en Genoa, donde no quieren que se vaya del club de ninguna manera. Sin embargo, el cuadro español ha construido en los últimos años un capital importante que le permite afrontar una operación millonaria y hacer una buena oferta por el mexicano.

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El ex Pumas UNAM y Rayados de Monterrey quiere prepararse bien para el Mundial 2030 y el Atleti sería un destino ideal para crecer y sumar nuevas armas para su arsenal. Vásquez es un indiscutido en la dupla central de la Selección Mexicana que dirige Rafa Márquez y debe ser pensante a la hora de elegir cuáles serán sus próximos pasos. ¿Destino colchonero?