Dónde y cómo ver en VIVO Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz por la final del ATP Finals 2025

Como en la gran parte del año, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se vuelven a ver las caras en una final que será muy importante para ambos tenistas en el ranking ATP, ya que por el momento la diferencia entre ambos no es tanta.

El español ya se aseguró el primer lugar hasta fin de año, pero si se queda con el encuentro sacará una ventaja de 1550 puntos, mientras que si el italiano lo hace será solo de 550 puntos. La definición se jugará desde las 11:00 hs de la CDMX en Turín, donde el ATP Finals 2025 llega a su última jornada.

A lo largo de la temporada, Alcaraz y Sinner se convirtieron en los protagonistas principales del circuito. Cada cruce entre ellos levantó expectativa y esta final no es la excepción, sobre todo porque los dos llegan con un nivel muy alto y con la motivación de cerrar el año de la mejor manera.

Será la sexta vez que jueguen entre sí en lo que va del año. Alcaraz domina el historial reciente con cuatro victorias, mientras que Sinner pudo quedarse con un solo triunfo. Sin embargo, más allá de los números, casi todos los partidos fueron parejos, con tramos de altísima calidad y con momentos donde cualquiera pudo imponerse.

Dónde seguir la transmisión en vivo del ATP Finals 2025

Las Finales ATP 2025 se podrán ver en directo a través de distintos canales y servicios de streaming según la región. En España, la cobertura estará a cargo de Movistar+. En Argentina, los partidos se podrán seguir por ESPN Internacional y también por DAZN, opción que repite en México junto al mismo canal. En Estados Unidos, la transmisión oficial estará disponible mediante Tennis Channel, que tendrá todos los detalles de la gran final en Turín.