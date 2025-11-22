¿Por qué Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no juegan en España vs. Italia por la Final de la Copa Davis 2025?

Por la Final de la Copa Davis 2025, España e Italia se enfrentarán y los italianos buscarán retener la corona por segunda vez consecutivas. El equipo venció en 2023 a Australia y en 2024 a Países Bajos, siendo sus primeros títulos en la competencia desde 1976.

Publicidad

Publicidad

Ahora se medirá ante un verdadero gigante de la competencia, ya que los españoles tienen 6 títulos, aunque su último trofeo fue en 2019, cuando vencieron a Canadá. Ahora, se medirán dos naciones que tienen un condimento especial.

Y es que este partido tiene de protagonistas al #1 y #2 del Ranking ATP. El español lidera el listado seguido por el italiano. La mala noticia para los aficionados de esta competencia es que ninguno de los dos estará en la serie entre ambos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Por un lado Carlos Alcaraz presenta una lesión. Y es que el atleta presenta un edema en el isquiotibial que se le detectó en la resonancia magnética que se realizó el pasado lunes, decretando el final de su año deportivo tras participar del ATP World Tour Finals 2025.

Por otro lado, Jannik Sinner se bajó de la serie por decisión propia para descansar. El tenista tuvo un 2025 plagado de desafíos y, tras ganar el torneo en los últimos dos años, ahora decidió no participar para priorizar su estado físico de cara a la temporada 2026.

¿Cuándo y dónde se juega la Final de la Copa Davis 2025?

La serie entre España e Italia por la Final de la Copa Davis se jugará a partir del 23 de noviembre en el BolognaFiere de la ciudad italiana de Bolonia. De esta manera, Italia tendrá la chance de ser local, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, donde jugó en España.

Publicidad

Publicidad

En síntesis