Así quedó el ranking ATP tras el triunfo de Sinner ante Alcaraz en el ATP Finals 2025

El italiano se impuso en la gran final por 7-6 y 7-5. Conoce si este resultado tuvon incidencia en el ranking de tenis.

Por Leandro Barraza

Jannik Sinner en el ATP Finals 2025
© GETTY IMAGESJannik Sinner en el ATP Finals 2025

El Nitto ATP Finals 2025 llegó a su fin. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vieron las caras este domingo en Turín para disputar la gran final del torneo (sexta entre ellos en lo que va del año) y fue el italiano quien se impuso por 7-6 (7-4) y 7-5 tras un poco más de dos horas de partido.

Ambos son los mejores tenistas del momento indiscutidamente y esto también se refleja en el ranking ATP. Sinner llegaba como gran favorito por su buena racha en ATP Finals y así la sostuvo. Jannik se quedó con los dos sets y se mantiene invicto desde 2023.

Sin embargo, Carlos ya se había asegurado terminar el torneo en lo más alto pasara lo que pasara cuando venció a Lorenzo Musetti y avanzó a las semifinales. Por eso, aunque el oriundo de Murcia no pudo contra el local, seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones.

El top 20 del Ranking ATP

PosiciónTenistaPuntos
1Carlos Alcaraz12050
2Jannik Sinner11500
3Alexander Zverev5160
4Novak Djoković4830
5Félix Auger-Aliassime4245
6Taylor Fritz4135
7Alex de Minaur4135
8Lorenzo Musetti4040
9Ben Shelton3970
10Jack Draper2990
11Alexander Bublik2870
12Casper Ruud2835
13Daniil Medvedev2760
14Alejandro Davidovich Fokina2635
15Holger Rune2590
16Andrey Rublev2520
17Jiří Lehečka2325
18Karen Khachanov2320
19Jakub Mensik2180
20Tommy Paul2100

En síntesis

  • Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en la final del Nitto ATP Finals 2025.
  • El tenista italiano ganó el partido disputado en Turín por 7-6 y 7-5.
  • Carlos Alcaraz terminará el año en el puesto 1 del Ranking ATP.
