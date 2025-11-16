Así quedó el ranking ATP tras el triunfo de Sinner ante Alcaraz en el ATP Finals 2025

El Nitto ATP Finals 2025 llegó a su fin. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vieron las caras este domingo en Turín para disputar la gran final del torneo (sexta entre ellos en lo que va del año) y fue el italiano quien se impuso por 7-6 (7-4) y 7-5 tras un poco más de dos horas de partido.
Ambos son los mejores tenistas del momento indiscutidamente y esto también se refleja en el ranking ATP. Sinner llegaba como gran favorito por su buena racha en ATP Finals y así la sostuvo. Jannik se quedó con los dos sets y se mantiene invicto desde 2023.
Sin embargo, Carlos ya se había asegurado terminar el torneo en lo más alto pasara lo que pasara cuando venció a Lorenzo Musetti y avanzó a las semifinales. Por eso, aunque el oriundo de Murcia no pudo contra el local, seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones.
Carlos Alcaraz no pudo ganar el ATP Finals 2025 (GETTY IMAGES)
El top 20 del Ranking ATP
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Carlos Alcaraz
|12050
|2
|Jannik Sinner
|11500
|3
|Alexander Zverev
|5160
|4
|Novak Djoković
|4830
|5
|Félix Auger-Aliassime
|4245
|6
|Taylor Fritz
|4135
|7
|Alex de Minaur
|4135
|8
|Lorenzo Musetti
|4040
|9
|Ben Shelton
|3970
|10
|Jack Draper
|2990
|11
|Alexander Bublik
|2870
|12
|Casper Ruud
|2835
|13
|Daniil Medvedev
|2760
|14
|Alejandro Davidovich Fokina
|2635
|15
|Holger Rune
|2590
|16
|Andrey Rublev
|2520
|17
|Jiří Lehečka
|2325
|18
|Karen Khachanov
|2320
|19
|Jakub Mensik
|2180
|20
|Tommy Paul
|2100
En síntesis
- Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en la final del Nitto ATP Finals 2025.
- El tenista italiano ganó el partido disputado en Turín por 7-6 y 7-5.
- Carlos Alcaraz terminará el año en el puesto 1 del Ranking ATP.