Así quedó el ranking ATP tras el triunfo de Sinner ante Alcaraz en el ATP Finals 2025

El Nitto ATP Finals 2025 llegó a su fin. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vieron las caras este domingo en Turín para disputar la gran final del torneo (sexta entre ellos en lo que va del año) y fue el italiano quien se impuso por 7-6 (7-4) y 7-5 tras un poco más de dos horas de partido.

Publicidad

Publicidad

Ambos son los mejores tenistas del momento indiscutidamente y esto también se refleja en el ranking ATP. Sinner llegaba como gran favorito por su buena racha en ATP Finals y así la sostuvo. Jannik se quedó con los dos sets y se mantiene invicto desde 2023.

Sin embargo, Carlos ya se había asegurado terminar el torneo en lo más alto pasara lo que pasara cuando venció a Lorenzo Musetti y avanzó a las semifinales. Por eso, aunque el oriundo de Murcia no pudo contra el local, seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones.

Carlos Alcaraz no pudo ganar el ATP Finals 2025 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El top 20 del Ranking ATP

Posición Tenista Puntos 1 Carlos Alcaraz 12050 2 Jannik Sinner 11500 3 Alexander Zverev 5160 4 Novak Djoković 4830 5 Félix Auger-Aliassime 4245 6 Taylor Fritz 4135 7 Alex de Minaur 4135 8 Lorenzo Musetti 4040 9 Ben Shelton 3970 10 Jack Draper 2990 11 Alexander Bublik 2870 12 Casper Ruud 2835 13 Daniil Medvedev 2760 14 Alejandro Davidovich Fokina 2635 15 Holger Rune 2590 16 Andrey Rublev 2520 17 Jiří Lehečka 2325 18 Karen Khachanov 2320 19 Jakub Mensik 2180 20 Tommy Paul 2100

En síntesis