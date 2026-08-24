Por esto Siboldi no fue opción para Tigres

Este lunes, Robert Dante Siboldi sostuvo una entrevista con Claro Sports donde habló de cómo fue su salida de Tigres, ya que salió por la puerta de atrás. El estratega dio su versión de los hechos e hizo pensar en que justamente esto habría sido la principal razón por la cual él ya no fue una opción para encargarse del banquillo ante la salida de Guido Pizarro.

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¿Por qué no fue opción de Tigres?

De acuerdo a lo que comenta el director técnico, aunque él y su equipo se mantenían en el club, la propia directiva ya había reemplazado su puesto, por lo que no estaban enterados y supuestamente todo lo que el conjunto mencionó en ese momento, donde se hablaban muchos rumores sobre Siboldi habían sido inventos para quedar bien.

“Todavía hay parte de la directiva que en el momento en que salimos nosotros, de la forma que nos sacan a nosotros inventando una historia falsa, justificar el hecho de que ya habían contratado a otro entrenador y no sabían cómo decirnos que ya hay otro entrenador en nuestro lugar. Nos habíamos presentado a trabajar…” Robert Dante Siboldi en Claro Sports

El estratega recuerda lo difícil que fue en su momento tener que pasar por varios señalamientos. Sin embargo, está consciente que lo que está viviendo el equipo hoy en día es producto de esos malos manejos de la directiva que aún permanece. Pues recuerda que con Ricardo Ferretti las cosas iban por el mismo rumbo.

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“Inventar una historia de esa magnitud para no quedar mal con la gente, con la afición y poder tener un pretexto para que ellos tuvieran la posibilidad de quedar bien, de salir avante, en el sentido de desprestigiar al cuerpo técnico que estaba y así poder tener justificación. El tiempo está dando la razón y lo que está pasando no me extraña en lo absoluto. “ Robert Dante Siboldi

Guido Pizarro por el mismo camino que Siboldi

Finalmente mencionó que está seguro que Guido sabía que su caso llevaba esa misma línea y que pese al cariño que le tiene al equipo, decidió no continuar para evitar un tema de escándalo. Incluso detalló que el hecho de que los dirigentes estuvieran de vacaciones cuando Pizarro necesitaba el apoyo decía mucho de lo que podría pasar.

En síntesis

Robert Dante Siboldi declaró en Claro Sports sobre su polémica salida de Tigres .

declaró en sobre su polémica salida de . Directiva de Tigres contrató a otro entrenador mientras el cuerpo técnico de Siboldi seguía trabajando.

contrató a otro entrenador mientras el cuerpo técnico de Siboldi seguía trabajando. Guido Pizarro decidió no continuar en el banquillo del equipo para evitar un escándalo.