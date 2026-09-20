Siboldi rompe el silencio con el tema de Tatiana Flores

El extécnico de Tigres reveló la verdad sobre el rumor que se hizo desde el entorno del equipo para perjudicarlo.

Fue en 2024, justo antes de que nombraran a Veljko Paunovic como en nuevo DT de Tigres, que Robert Dante Siboldi terminó su relación con el conjunto de la UANL. Durante ese tiempo se reveló que el estratega tendría una supuesta relación con la jugadora Tatiana Flores, incluso se revelaron algunas conversaciones que tenían ambos.

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El tema mediático fue tan fuerte que los principales señalados en ese momento fueron precisamente quienes eran los protagonistas, dejando de lado que terminaron un contrato y que ya tenían elegido a un entrenador para que ocupara el puesto de Siboldi, lo que también dejaba varias dudas con la directiva, porque esto desviaba la atención.

Modus operandi en Tigres

Ya en diciembre del 2025, Dante habría hablado de eso negando rotundamente que esto habría sucedido, por lo que ahora, estuvo platicando en el podcast de Historias de vida y de Cancha, donde prácticamente señaló a Mauricio Doehner y a Mauricio Culebro, porque supuestamente han sido los artífices de varias situaciones en el equipo.

“Querían a Paunovic, ya habían hablado con él, ya habían arreglado con él. Ahora era cómo nos deshacemos de este cuerpo técnico sin que la gente, sin que la afición nos matara. Si no podíamos desprestigiar, estaba el plan b, que era con una jugadora, sale de ellos. Lo lastimoso es que tendrían que haber defendido a las jugadoras, nunca sacaron un comunicado. Si ella hubiera estado en ese chantaje, ella también habría que haber salido, pero siguió hasta el día de hoy”. Robert Dante Siboldi

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El mismo Siboldi menciona que desprestigiaron también a un rehabilitador con una integrante del staff, a un doctor le inventaron una historia con una empleada de un hospital por abuso. Por lo que para el estratega ya hay un modus operandi por parte de estos directivos para que puedan salir ilesos de las situaciones como hasta ahora.

En síntesis