La tercera opción de Rayados para DT

Con Cruz Azul fracasó y ahora sería ese tercer DT que está en la mira de Monterrey si Almeyda y Mohamed no aceptan.

Tras la salida de Nicolás Sánchez, quien se mantuvo como interino tras la baja de Doménec Torrent, el conjunto de Rayados ya está en la búsqueda de un nuevo director técnico. La llegada de Dennis te Kloese como presidente deportivo hizo que se comenzaran a tomar decisiones en la plantilla de cara a lo que se viene en el Apertura 2026.

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Ante ello se reveló que hay un par de técnicos que son del agrado del equipo; en primera instancia es Matías Almeyda, quien viene de una experiencia no muy grata en el futbol español con el Sevilla, pero que dentro de la Liga MX es muy querido por sus resultados con Chivas. Lamentablemente, tiene una oferta de Arabia Saudita que puede seducirlo.

Como segunda opción está Antonio Mohamed, quien auguró que estaría de vuelta con su familia después de este Clausura 2026 con Toluca, por lo que el hecho de que le llame el “equipo de sus amores” podría ser una oportunidad para que el “Turco” que tiene muy buena racha de campeonatos saque adelante a esta escuadra.

La tercera opción de Rayados

Pero este martes se dio a conocer mediante la información de Willie González de RG La Deportiva, que el conjunto ya estuvo entrevistando a Robert Dante Siboldi, quien salió por los temas extra cancha de Tigres y de Mazatlán, pero que además tiene un polémico resultado con Cruz Azul donde le remontaron un 4-0 en Semifinales.

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Cabe mencionar que hace unos días sonó como la opción más viable para tomar el timonel de Santos Laguna, pero hasta el momento no se ha concretado, por lo que se espera que si en un par de semanas no hay decisión por parte de los primeros en la lista, buscarían a Siboldi como esa opción real para poder tomar las riendas del equipo.

En síntesis