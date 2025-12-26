Toluca vivió un 2025 inolvidable que quedará marcado en la memoria de sus aficionados, pero los grandes equipos no se pueden quedar solo con lo que ya lograron, siempre tienen que buscar ir por más para agrandar aún más su historia.

Los Diablos Rojos fueron bicampeones del futbol mexicano y ahora tienen en la mira algo similar a lo que consiguió el América hace unos años: quedarse con el tricampeonato. Además, también se quedaron con el Campeones Cup y el Campeón de Campeones.

Toluca bicampeón de México (Getty Images)

En las últimas horas se confirmó que los dirigidos por Antonio Mohamed ya cerraron su primer refuerzo: Sebastián Córdova, quien llegó con el pase en su poder tras su paso por Tigres. Pero no será el único jugador que buscarán en este mercado de fichajes, ya que el entrenador argentino tiene en mente a otro nombre importante para reforzar al equipo.

De acuerdo con lo que informó el periodista Diego Armando Medina, el Turco apunta a Jonathan González, jugador de Rayados de Monterrey, y las negociaciones ya están bastante avanzadas para que sea el segundo refuerzo de Toluca en este mercado.

Un viejo conocido para Mohamed

Mohamed ya lo conoce muy bien. El mediocampista de 26 años, formado en las fuerzas básicas de Rayados, fue una pieza clave en el equipo campeón del Apertura 2019, cuando el Turco estaba al frente del conjunto regiomontano.

La carrera de González

C. F. Monterrey (2017-20)

C. Necaxa (2021)

Querétaro F. C. (2022)

Minnesota United F. C. (2022)

C. F. Monterrey (2023-Act.)

