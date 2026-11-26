El estratega argentino le puso punto final a su etapa en los Diablos Rojos luego de tener claras las razones que lo impulsaron a tomar la decisión.

Antonio el Turco Mohamed sacudió al fútbol mexicano tras anunciar de manera oficial que dejará la dirección técnica del Deportivo Toluca al finalizar diciembre de 2026. El entrenador argentino pondrá punto final a su ciclo una vez que concluya la participación del equipo en la Liguilla del Torneo Apertura y en la Copa Intercontinental, en una salida acordada en óptimos términos con la directiva escarlata.

Publicidad

Esta determinación cierra una etapa verdaderamente histórica para la institución mexiquense, donde el estratega sudamericano conquistó seis títulos oficiales, incluido un inolvidable bicampeonato de Liga MX. Ambas partes coincidieron en que se trata de un cierre de ciclo natural luego de dos años marcados por el éxito deportivo constante y la máxima presión competitiva.

Durante una emotiva conferencia de prensa, el propio Mohamed explicó que el desgaste físico y mental acumulado resultó determinante para dar un paso al costado: “Este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”. Con absoluta sinceridad, el técnico reconoció que la alta intensidad sostenida durante su gestión le impediría afrontar el 2027 con la plenitud que exige la institución.

Asimismo, el Turco descartó de plano que su partida responda a una propuesta económica superior o a un proyecto deportivo en otro banquillo. El entrenador enfatizó su sentido de pertenencia hacia los Diablos Rojos al afirmar que se encuentra en el mejor club posible de México y que estaría «muy mal de la cabeza» si decidiera cambiar a Toluca por cualquier otra escuadra.

Publicidad

De esta manera, Mohamed prioriza su bienestar personal y la necesidad genuina de hacer una pausa para recargar baterías lejos de las canchas. Antes de iniciar su merecido descanso, el estratega buscará despedirse a lo grande en el cierre del año para agrandar todavía más su legado dorado en el infierno.

En síntesis