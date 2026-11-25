Mientras el plantel escarlata volvía a responder dentro de la cancha con una gran actuación, la directiva de Toluca compró a un jugador en pleno juego ante Atlas. Las autoridades de los Diablos Rojos no paran de trabajar nunca, ni siquiera en los días que le toca disputar partidos al primer equipo en el Estadio Nemesio Diez.

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Durante la transmisión del encuentro de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, Paco Arredondo reveló un movimiento de mercado reciente del conjunto escarlata. En una operación relámpago, Toluca incorporó un activo más a sus filas de cara al futuro, para seguir construyendo patrimonio propio y cuidar sus elementos.

Según destapó el periodista de TUDN, los Diablos Rojos compraron a un jugador que encanta a la cúpula que está a cargo del Toluca. En tanto los futbolistas se encargaban de vencer al Atlas y sacar ventaja en la serie de Liguilla, se cerró una negociación que estaba pendiente. Una gestión que se solucionó en cuestión de horas.

Tal mencionó el corresponsal de Televisa, la institución adquirió en forma definitiva la ficha de Jorge Díaz Price. El delantero estaba hasta aquí jugando en calidad de cedido a préstamo en Toluca, pero eso ahora ha quedado atrás. Desde este momento, el atacante pasará a pertenecer en forma permanente al equipo choricero.

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En esa línea, el cronista agregó que la directiva de Toluca cerró la operación en apenas ¡150 mil dólares! Se trata de una verdadera ganga para los Diablos Rojos a mediano y largo plazo, sin importar cómo le vaya a Díaz Price en el club en el futuro. Es muy poco dinero para lo que es la Liga MX y más aún para la economía de este cuadro.

Díaz Price ingresó en el ST hoy ante Atlas [Foto: Getty]

Otra de las aristas del convenio acordado por Toluca es que a futuro tendrá prioridad de compra por jugadores de Cancún FC, club que le vendió a Jorge Díaz Price. El equipo de la Liga de Expansión transfirió hace algunas horas la totalidad de los derechos económicos y federativos del delantero y en breve se anunciará oficialmente.

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Desde su llegada al ‘Infierno’, Jorge Díaz Price ha tenido 10 influencias directas en goles en 20.92 partidos completos (contemplando los 1883 minutos que jugó). Han sido 5 anotaciones y 5 asistencias, repartidos en esas presentaciones donde le ha tocado sumar minutos al atacante que cambió definitivamente Cancún FC por Toluca.