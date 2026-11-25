Después de confirmarse que Antonio Mohamed dejará Toluca al finalizar la temporada, comenzó la búsqueda de un entrenador para tomar su lugar. El uruguayo Diego Alonso es uno de los nombres que apareció como posible candidato para dirigir a los Diablos Rojos.

Este martes 24 de noviembre se vivió uno de los momentos más difíciles para los aficionados de Toluca después de confirmarse la salida de uno de los entrenadores más importantes de la historia de la institución. Hablamos nada más ni nada menos que de Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien no continuará al frente de los Diablos Rojos una vez que termine la temporada. La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los seguidores escarlatas, que todavía tienen mucho por disfrutar de su exitoso ciclo.

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El entrenador argentino seguirá al frente del equipo durante la Liguilla del Apertura 2026, donde buscará conquistar nuevamente la Liga MX. Además, tendrá otro gran desafío internacional con la Copa Intercontinental de la FIFA, competencia en la que Toluca intentará cerrar el año con otro título. Una vez que finalice su participación en ambos torneos, Mohamed le pondrá punto final a su etapa en el conjunto mexiquense.

Mientras tanto, la directiva ya comienza a analizar diferentes alternativas para encontrar a su sucesor de cara al próximo año. En ese contexto, el periodista Carlos Ponce de León, de RÉCORD, reveló que uno de los nombres que tomó fuerza es el del uruguayo Diego Alonso, quien tendría posibilidades de convertirse en el próximo entrenador de los Diablos Rojos. El técnico cuenta con experiencia en el futbol mexicano y ya sabe lo que significa conquistar títulos en la Liga MX.

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¿Quién es Diego Alonso?

Diego Martín Alonso López nació el 16 de abril de 1975 en Montevideo, Uruguay. Tiene 51 años, fue delantero profesional y actualmente se encuentra sin equipo después de su última experiencia como entrenador en el Panathinaikos de Grecia.

La carrera de Diego Alonso como jugador y entrenador

Como futbolista, Alonso comenzó su trayectoria profesional en Bella Vista de Uruguay y posteriormente pasó por equipos como Gimnasia y Esgrima La Plata, Valencia, Atlético de Madrid, Racing de Santander y Málaga. También tuvo una etapa en México con Pumas UNAM, club con el que conquistó el Apertura 2004 y el Campeón de Campeones de ese mismo año. Además, defendió las camisetas de Nacional de Uruguay, Shanghai Shenhua de China y Peñarol, donde terminó su carrera como jugador en 2011.

Ese mismo año comenzó su camino como entrenador en Bella Vista. Después dirigió a Guaraní, Peñarol y Olimpia, hasta que en diciembre de 2014 llegó a Pachuca, institución en la que consiguió sus primeros grandes éxitos en el futbol mexicano.

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Con los Tuzos conquistó el Clausura 2016 de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf 2017. Posteriormente asumió el cargo en Monterrey, donde también consiguió levantar la Concachampions en 2019. De esta manera, se convirtió en uno de los pocos entrenadores que conquistaron el torneo continental con dos clubes diferentes.

Tras su paso por Rayados, dirigió al Inter Miami, antes de asumir uno de los desafíos más importantes de su carrera: la Selección de Uruguay. Alonso tomó las riendas de la Celeste en 2021 y consiguió clasificarla al Mundial de Qatar 2022, aunque el equipo no pudo superar la fase de grupos.

Sus últimas experiencias fueron en el Sevilla de España, donde estuvo entre octubre y diciembre de 2023, y posteriormente en el Panathinaikos de Grecia, equipo al que dirigió durante algunos meses de 2024.

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