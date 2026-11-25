El entrenador de las Águilas prepara una modificación importante para visitar a Monterrey por los cuartos de final del Apertura 2026.

Esta noche, desde las 21:10 horas de la CDMX, América visita a Rayados en el Gigante de Acero por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscarán conseguir un buen resultado fuera de casa para llegar con ventaja a la revancha y tener la posibilidad de definir la serie con mayor tranquilidad el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Publicidad

El equipo de Guillermo Almada no atraviesa su mejor momento y necesita reencontrarse con la victoria después de acumular cinco partidos sin ganar. Por eso, conseguir un resultado positivo en Monterrey será fundamental para recuperar confianza y encarar la vuelta con mejores sensaciones. Sin embargo, el entrenador tomó una decisión importante en la formación que ya está dando que hablar.

Luis Malagón volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes, mientras que Rodolfo Cota será el encargado de defender el arco azulcrema desde el arranque. Se trata de una modificación significativa en un puesto en el que las Águilas venían apostando por la continuidad del guardameta tricampeón.

Publicidad

Malagón había recuperado la titularidad, pero Almada vuelve a apostar por Cota

Luis Malagón había conseguido recuperar su lugar en el once titular del América después de superar la rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas. Sin embargo, su regreso no estuvo acompañado por el nivel que había mostrado antes de aquella lesión y sus actuaciones recientes no terminaron de convencer al cuerpo técnico.

Uno de los momentos que más cuestionamientos generó fue su respuesta en el gol de tiro libre de Juan Brunetta durante el partido frente a Tigres. El guardameta no estuvo fino en esa acción y volvió a quedar bajo la lupa por su rendimiento. Ante este panorama, Almada decidió darle una nueva oportunidad a Rodolfo Cota, quien será titular frente a Rayados.

En sintesis

Rodolfo Cota será el portero titular del América ante Rayados en lugar de Malagón .

del América ante Rayados en lugar de . América visita a Rayados esta noche desde las 21:10 horas por los cuartos de final.

desde las por los cuartos de final. Guillermo Almada dejó en la banca a Luis Malagón tras acumular cinco partidos sin ganar.