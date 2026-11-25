Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan por una nueva edición del clásico paisa de la Liga BetPlay Dimayor. Conoce qué canales transmitirán el partido en vivo y cómo seguirlo vía streaming online.

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por el partido correspondiente a la Jornada 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Atanasio Girardot y comienza a partir de las 19:30hs (Ciudad de México) / 20:30hs (hora local de Colombia).

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Este compromiso marca una nueva edición del clásico paisa en la instancia decisiva del campeonato colombiano. Mientras el conjunto verdolaga busca hacerse fuerte en casa para alcanzar la cima del Grupo A, el cuadro poderoso llega como líder de la zona con el objetivo de dar un golpe de autoridad en territorio rival.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín de este miércoles 25 de noviembre por la Liga BetPlay Dimayor se puede ver en México a través de Fanatiz como plataforma de streaming internacional (además de ViX Premium).

México: Fanatiz y ViX Premium

Fanatiz y ViX Premium Colombia: Win+ Fútbol (Win Sports+) y Win Play / Win Sports Online

Win+ Fútbol (Win Sports+) y Win Play / Win Sports Online Centroamérica: Fanatiz y ViX

Fanatiz y ViX Sudamérica: Fanatiz y Win Sports Online

Fanatiz y Win Sports Online Estados Unidos: Fanatiz, ViX Premium y Nuestra Tele

Fanatiz, ViX Premium y Nuestra Tele España: Fanatiz Internacional

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Atlético Nacional se ubica en el 2° puesto del Grupo A con 1 punto tras igualar sin goles (0-0) frente a Once Caldas en su debut en los cuadrangulares semifinales. El equipo verdolaga atraviesa una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria en todas las competiciones, por lo que está obligado a ganar este miércoles ante su afición para sumar de a tres y dar alcance a su clásico rival.

Por su parte, Independiente Medellín lidera el cuadrangular en solitario con 3 unidades luego de imponerse 1-0 ante Independiente Santa Fe en la primera jornada. El conjunto rojo arriba a este derbi con el ánimo en alza tras iniciar con el pie derecho la fase semifinal y buscará una nueva victoria en el Atanasio Girardot para encaminar su boleto a la gran final del torneo.

En sintesis

Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por Liga BetPlay .

este miércoles 25 de noviembre por . Fanatiz y ViX Premium transmitirán el partido en México desde las 19:30 horas .

el partido en México desde las . Independiente Medellín lidera el Grupo A con 3 puntos sobre Atlético Nacional (1).