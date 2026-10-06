Toda la ilusión que Javier Aguirre había logrado construir durante la Copa del Mundo se esfumó en esta primera fecha FIFA posterior. Rafael Márquez no ganó ninguno de sus primeros cuatro juegos con México en esta ventana internacional de amistosos. Además, el equipo no mostró la misma identidad que había gustado en el Mundial.

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A los empates ante Colombia y Perú y la dura caída ante Estados Unidos, se le sumó otra derrota ante Chile que cerró la participación de la Selección Mexicana en este parón. El balance es un comienzo defraudante del ciclo de Rafa, que tendrá mucho trabajo por hacer por delante para volver a hacer sentir a los fans reflejados en su equipo.

Concluido el ‘cachetazo’ ante Chile y por tanto la actividad de México en esta fecha FIFA, la afición del ‘Tri’ colmó las redes de repercusiones de todo tipo sobre estas actuaciones. Los usuarios no se quedaron callados y mostraron todo su fastidio y disconformismo con no solo los resultados sino las formas en que el seleccionado se mostró.

Dentro de las reacciones más comunes de los simpatizantes, apareció un reclamo inesperado. Muchos fanáticos pidieron convocar a una figura de Toluca, pero no es el nombre más común que se puede pensar. No hicieron tendencia a Alexis Vega, y además tanto Jesús Gallardo como Everardo López tampoco tuvieron sus mejores partidos con México.

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Luego de los cuatro fracasos de México en esta ventana internacional que acabó, numerosos usuarios nombraron a Luis Manuel García como candidato a ser citado al seleccionado. Tala Rangel y Alex Padilla quedaron a deber con errores decisivos en esta fecha FIFA, y con Luis Malagón regresando de una lesión, se reclamó por el portero de Toluca.

Luis García, el portero que brilla en Toluca [Foto: Getty]

El guardameta escarlata había tenido la mala fortuna de estar lesionado hasta hace algunas semanas por un problema en el muslo, que no le permitió ser elegible para el Tri. Sin embargo, ahora ya está de vuelta jugando con normalidad y la afición de México lo tuvo en cuenta a la hora de pensar en futuros jugadores que merecen su oportunidad.

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No obstante, por actualidad es evidente que es uno de los mejores goleros de la Liga MX. Comenzó de atrás, como guardameta suplente de Toluca, le trajeron otros porteros por delante y terminó imponiéndose y ganándose su lugar. Luego, fue determinante para varios títulos de los Diablos Rojos. ¿Lo llamará Rafa Márquez para la Concacaf Nations League?