Este próximo sábado 21 de noviembre el conjunto de Toluca disputará su partido de la Jornada 17 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. Una victoria le permitiría arribar al segundo o tercer lugar de la tabla para cerrar la fase regular del Apertura 2026, por lo que es un duelo importante, pero podría tener dos bajas para este partido.

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2 bajas de Toluca vs Pachuca

Antonio Mohamed tendrá qué decidir, pero por lo menos uno de estos jugadores sí sería baja para el duelo. La primera ausencia se trata de Helinho, el futbolista escarlata ha sido una pieza clave para el cuadro del “Turco”, por lo que lo ideal es no perderlo, pero lamentablemente sumó cinco tarjetas amarillas y será suspendido en este último encuentro.

El delantero brasileño obtuvo su último cartón amarillo ante Rayados; pero se le suman las amonestaciones frente a León, Atlas, FC Juárez y Pumas. De esta manera, según las reglas, se tendrá que ir suspendido el siguiente partido. Y con esta misma tónica está el caso de Franco Romero, quien podría ser la otra baja del duelo.

Y es que hay que mencionar que el mediocampista argentino ya tiene cuatro tarjetas amarillas, en caso de recibir una más en el siguiente partido ante los Tuzos se perdería los Cuartos de Final de ida. Aunque esto no es seguro, Mohamed podría guardarlo para evitar esta sanción y que le afecte en el momento más importante.

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Hay que tomar en cuenta que en la Liguilla se limpian las tarjetas amarillas, cuando ya están en esa parte de la competencia, por lo que teniendo esta referencia la mejor opción sería no arriesgar a Romero para este duelo y que para los Cuartos de Final se quede sin amonestaciones para así evitar algún castigo en las eliminatorias.

En síntesis